75% клиентов, которые недовольны работой сайта, с меньшей вероятностью еще совершат покупку там же

Сегодня важна скорость во всем. Особенно это касается передачи и получение информации в сети Интернет, быстро работающий сайт — залог успеха любой компании, а особенно сегодня, во времена пандемии и карантинных ограничений, когда множество производственных и торговых процессов перемещаются в онлайн.

Самый простой способ создать быстрый веб-сайт — сократить объем работы, которую необходимо выполнить, в этом может помочь быстрый хостинг. Это касается времени отклика, времени передачи и времени воспроизведения контента. Вознаграждение за реализацию философской концепции «меньше — значит больше», помимо ускорения, состоит в том, что ее легче поддерживать, меньше подверженность ошибкам и более безопасно.

Эксперты компании TheHost, рассказывают почему иногда меньше — лучше.

Производительность важна

Производительность важна для ваших пользователей и клиентов. Быстрый веб-сайт приносит больше денег, снижает показатель отказов, генерирует больше кликов, обеспечивает лучший рейтинг в обычном поиске, увеличивает конверсию и является ключевым фактором в обеспечении возврата пользователей.

Скорость влияет на:

Доход

Уменьшение длительности загрузки страницы на 1 секунду дает дополнительный доход каждый день.

Уменьшение длительности загрузки страницы на 1 секунду дает дополнительный доход каждый день. Продажи

75% клиентов, которые недовольны работой сайта, с меньшей вероятностью совершат покупку на том же сайте снова.

75% клиентов, которые недовольны работой сайта, с меньшей вероятностью совершат покупку на том же сайте снова. Опыт клиентов

45% клиентов ожидают, что веб-страница загрузится за две секунды или меньше.

Говорят, что скорость также влияет на рейтинг в поиске, удовлетворенность посетителей с мобильных устройств, конверсию, просмотры страниц, продолжительность посещения, показатель отказов и многое другое…

Основы веб-производительности

Чтобы веб-сайт быстро загружался, каждая страница должна доставляться в браузер как можно быстрее. Как только браузер получит данные, он должен иметь возможность, использовать эти данные как можно быстрее. Это ключевые элементы веб-производительности:

Время отклика

Браузеру необходимо загрузить код HTML. Рендеринг не может начаться, пока в браузере не будет HTML и он не знает, что делать дальше. Вот почему время ответа на первый запрос имеет решающее значение для производительности. Платформа и код веб-сайта — это то, что влияет на время ответа сервера. Время передачи

HTML, изображения и другие элементы веб-страницы должны передаваться с сервера в браузер. Расстояние и общий размер всех активов — вот что влияет на время передачи. Время рендеринга (отображения)

После того, как браузер получил HTML и элементы, он должен интерпретировать код, а затем сделать визуальное представление веб-страницы. Сложность HTML, скриптов и таблиц стилей, а также количество других ресурсов — вот что определяет, насколько быстро это можно сделать.

Законы физики

Реальные физические истины также применимы к веб-сайтам. Легко думать о компьютерах, сетях и Интернете как о чем-то волшебном. Но законы физики, касающиеся времени, размера и расстояния, также применимы в этой области. Чтобы быстро напомнить вам, с чем мы сталкиваемся:

Расстояние

Перемещение данных на большие расстояния занимает больше времени, чем на более короткие.

Перемещение данных на большие расстояния занимает больше времени, чем на более короткие. Размер

Для перемещения крупных активов требуется больше времени, чем для перемещения мелких.

Для перемещения крупных активов требуется больше времени, чем для перемещения мелких. Объем

За многими вещами уследить труднее, чем за некоторыми вещами.

За многими вещами уследить труднее, чем за некоторыми вещами. Ресурсы

Количество ресурсов указано, а значит, они ограничены.

Что важно для веб-производительности?

Время ответа сервера

Время отклика для HTML или время первого изменения — это то, что имеет наибольшее влияние на взаимодействие с пользователем. Если первоначальный запрос выполняется медленно, все остальные шаги по просмотру веб-страницы будут отложены.

Есть два варианта изменения времени отклика. Вы можете либо заставить сервер делать то же количество работы быстрее, либо уменьшить объем работы, которую необходимо выполнить.

Рабочую нагрузку можно снизить за счет уменьшения сложности, выполнения меньшего количества запросов к базе данных и повышения качества кода. Скорость сервера можно увеличить, переключившись на более быстрый хостинг или оптимизируя существующий стек хостинга.

Время передачи по сети

Время, необходимое для перевозки чего-либо из пункта А в пункт Б, зависит от двух факторов. Объем данных и расстояние, которое необходимо преодолеть. Думайте об интернет-пакетах как о машине с почтой. Если пакеты не помещаются в грузовик, он должен сделать еще один рейс для оставшихся пакетов.

Груз прибывает быстрее, если доставка осуществляется по той же дороге, и доставка будет еще быстрее, если все можно перевезти сразу. Транспортировка занимает намного больше времени, если доставка происходит в соседний город, и даже дольше, если ее нужно сделать несколько ходок.

Таким образом, чтобы ускорить веб-страницу, вам необходимо получить как можно меньше пакетов и убедиться, что расстояние от среднего посетителя веб-сайта до сервера как можно меньше.

Время рендеринга в браузере

Время, необходимое для визуализации страницы, определяется качеством и сложностью кода, который необходимо интерпретировать, количеством элементов и их размером, а также скоростью устройства, на котором запущен браузер.

Скорость устройства сильно различается, и мы не можем ее изменить. Чтобы ускорить рендеринг, можно уменьшить нагрузку на браузер. Чем меньше нужно делать работы браузеру, тем быстрее он работает.

Веб-страница становится быстрой, если HTML, CSS и скрипты не содержат ошибок и предупреждений. Безупречный код также становится лучше и согласованнее на разных устройствах. Чтобы еще больше снизить рабочую нагрузку, следует удалить неиспользуемые активы и уменьшить размер других.

Резюме

Используйте современное оборудование. Современное оборудование потребляет меньше энергии, более экологично и работает быстрее. Будьте в авангарде технологий, используйте новые версии PHP. На PHP обычно приходится большая часть времени, затрачиваемого веб-страницей на первое переключение. Новые версии PHP 7 и 8 намного быстрее своих предшественников, поэтому обновление до более новых версий — очень эффективный способ сделать веб-сайт быстрее.