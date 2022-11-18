Агрессия РФ, санкции и блокирование портов привели к увеличению обращений компаний в Gafta арбитраж для независимого разрешения споров

24 февраля 2022 года Россия начала вторжение в Украину. С тех пор цены на сырьевые товары выросли, на трейдеров повлияли нарушение цепочек поставок, санкции против России/российских организаций и “самосанкционирование” банков и других учреждений. Главный удар пришелся на поставки зерна и продуктов питания из Украины, ведь агрессор заблокировал украинские порты, что послужило срывом многих контрактов. В связи с этим участились обращения компаний в Gafta арбитраж для независимого разрешения споров из-за форс-мажора связанного с войной.

Санкции, введенные против России Великобританией, ЕС, Швейцарией, США и другими странами, являются беспрецедентными по своему размеру и масштабам, а также скорости, с которой они вводились.

Никогда ранее страна, которая так глубоко интегрирована в глобальные цепочки поставок не вела себя подобным агрессивным образом. Но санкции могут пойти еще дальше. Проблемы инфраструктуры и сильная зависимость от российского ископаемого топлива пока что предотвратили запрет ЕС на импорт российской нефти, что сохранило этот поток доходов для РФ. Санкции включают финансовые и инвестиционные ограничения на организации, принадлежащих/контролируемых российским правительством, замораживание активов физических лиц и корпораций, связанных с режимом Путина и/или поддерживающих войну, запреты на полеты российских самолетов, запреты в отношении российских судов, эмбарго на торговлю товарами (например, железом, сталью и предметами роскоши) и технологиями (например, технологией переработки нефти, квантовые вычисления) и деятельность, связанную с их экспортом.

Проблемы с перевозкой грузов и контрактами

Несмотря на то, что различные правительственные органы работают сообща, многие санкции очень похожи и/или пересекаются, но они не идентичны. Например, ЕС запретил судам под российским флагом (и недавно перефлагированным) вход в порты стран ЕС, в то время как запрет Великобритании идет дальше, запрещая также суда, которые “принадлежат, контролируются, зафрахтованы или эксплуатируются” “указанными лицами” или “лицами, связанными с Россией”. Компания может попасть под санкции по различным причинам помимо торговли товарами, например, предоставление кредита через условия платежа или положения о демередже. Учитывая объем и быстрое развитие санкций против России, эксперты рекомендуют обратиться за юридической консультацией, прежде чем приступать к выполнению существующих договорных обязательств и/или заключения новых контрактов.

Вторичным по отношению к самим санкциям является влияние “самосанкционирования”, когда стороны предпринимают более строгие шаги чем предполагают санкции, чтобы избежать торговли, связанной с Россией. Некоторые покупатели стремятся изменить условия контрактов или отменить сделки, чтобы избежать риска застрять с товарами российского происхождения, которые может быть продан только со скидкой.

В таких случаях было бы разумно получить юридическую консультацию относительно точного характера прав и обязанностей каждой из сторон по договору купли-продажи поскольку, если не удается достичь

урегулирования спора с продавцом, покупатель рискует оказаться в положении нарушевшего договор за неисполнение обязательств сорвав поставку соответствующего товара. Аналогично,

судовладельцы не желают отправлять свой собственный тоннаж в российские порты или платить премию за фрахт, а “самосанкционирование” со стороны (особенно американских)

банков могут задерживать платежи или даже заходить так далеко, что препятствовать выполнению самого контракта, если цена контракта выражена в долларах США.

Третьим последствием международных санкций является смещение глобальных торговых потоков, поскольку трейдеры размышляют о том где им следует создавать сети и размещать

активы в будущем. Например, Индия традиционно не была крупным экспортером пшеницы, но недавно стала ключевым поставщиком для стран, которые в значительной степени зависят от украинской пшеницы. Индийское правительство поощряло ускоренную кампанию по экспорту, но затем развернулось и ввело запрет на экспорт 14 мая 2022 года опасаясь внутренней инфляции. Новые модели торговли часто требуют нового анализа конкретных правовых требований (например, для эффективного перехода права собственности) в новых юрисдикциях.

В целом, договаривающиеся стороны должны продолжать проводить тщательную проверку клиентов, поскольку новые санкции продолжают вводиться. Сторонам также следует пересмотреть положения о санкциях в своих контрактах, чтобы убедиться в том, что они по-прежнему соответствуют своему назначению, или убедиться в том, что включения положений о санкциях в свои контракты в будущем. Однако, хотя положения о санкциях могут облегчить расторжение контракта, они не являются заменой для проведения надлежащей комплексной проверки и оценки рисков, что также рекомендуется при обращении в арбитраж Gafta.

Прогнозирование рисков

Стремление обеспечить движение грузов, вероятно, приведет к тому, что к меньшей гибкости контрактов в отношении сроков доставки и графиков, поэтому они должны быть тщательно задокументированы.

Цены на сырьевые товары, от алюминия до ячменя и сырой нефти, резко возросли, как и стоимость сопутствующих товаров, таких как удобрения, в результате ограничения поставок из Украины и России и

санкций/”самосанкций”. Такая волатильность рынка привела к крупным маржинальным требованиям, которые растягивают потребности трейдеров в оборотном капитале, особенно у тех (как правило, более мелких) трейдеров, для которых доступ к дополнительным кредитным линиям может быть ограниченным.

Учитывая повышенный риск дефолтов и неплатежеспособности, эксперты предлагают уделять больше внимания оценке таких вопросов, как изменения кредитоспособности контрагентов до согласования договоров купли-продажи и заключения финансирования.

Постоянная опасность для судов в регионе где ведутся боевые действия привела к тому, что судовладельцы стали ссылаться на оговорки о военном риске и/или небезопасном порте при обращения компаний в Gafta арбитраж . Для трейдера/чартера, такие заявления (и любые последующие аннулирования чартерных договоров) часто имели причинно-следственную связь с договорами купли-продажи. Российские порты в Тихом океане и Балтийском море также были/могут быть признаны небезопасными из-за введения Россией контрсанкций в отношении “недружественных” стран, что приводит к проверкам или потенциальному задержанию судов и дополнительной проверки украинских членов экипажа. Портовые инспекции и смена экипажа могут привести к задержкам, что повлияет на сроки поставки грузов.

Юристы считают, что торговцы должны продолжать внимательно изучать:

разрешенные торговые районы и любые названные порты в своих чартерных договорах;

точное разграничение покрываемых районов по страхованию военных рисков судов и как они согласуются с передачей риска по договорам купли-продажи.

По этим причинам, если в договоре есть оговорка об форс-мажоре, торговцы с большей вероятностью будут полагаться на него в отношении различных препятствий, с которыми они в настоящее время как физических (например, транспортировка в порт, застрявшие суда) и юридические (например, санкции могут столкнуться).

Несмотря на то, что мир уже девять месяцев находится в состоянии агрессии России против Украины, ситуация продолжает развиваться и оказывает широкомасштабное влияние на мировые товарные рынки. Основополагающие рекомендации экспертов остаются такими же: внимательно изучайте контракты, содержащиеся в них положения и стороны в договорных цепочках, чтобы определить, где лежат ваши риски. Как сказал Генеральный секретарь НАТО в начале апреля: “Мы должны быть готовы к долгому пути”.