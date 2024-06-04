Акциз на тютюнові вибори: ВР підтримала скандальний законопроєкт, що містить преференції для низки компаній

Мова йде про податкові преференції на електронні сигарети.

Депутати Верховної Ради підтримала у першому читання скандальний законопроєкт № 11090 щодо підвищення акцизного податку на тютюнові вироби вже з 2025 року. Про те, щоб взяти документ за основу, голосували 249 народних обранців, повідомив депутати Ярослав Железняк.

За його словами, депутати підтримали встановити з 01.01.2028 нові розміри ставок акцизного податку на тютюнові вироби з огляду на мінімальний рівень, визначений Директивою 2011/64/ЄС.

Відповідно до проєкту закону:

Акциз на цигарки привʼязують до євро, а не гривні.

У 2025-му році акциз зросте на +23%, а потім 2016-2028 буде по +5%.

В цьому році збільшення буде тільки у випадку девальвації.

«Реалізація законопроекту матиме наслідком збільшення доходів бюджету за рахунок додаткових надходжень акцизного податку з тютюнових виробіву 2025 році у сумі близько 612 млн грн, у 2026 році – 5 млрд грн, у 2027 році – 9,3 млрд грн, у 2028 році – 13,8 млрд грн», – зазначив він.

Критика

Про те, що законопроєкт містить податкові преференції на електронні сигарети зазначила депутатка Ірина Геращенко. Мова йде про преференції у 20%.

«Це лобізм великих тютюнових компаній. «ЄС» була проти! Ми за єдину акцизну ставку, за однакове підвищення акцизів і податків на тютюн і всі види цигарок. Хто ж голосував за цей тютюновий лобізм? За – 249 нардепів. Слуги і ОПЗЖ!», – зазначила вона.

Вона додала, що акциз на цигарки з 1 січня 26 року складатиме 90 євро, а на IQOS лише 72 євро, тобто, розрив податку складатиме 18 євро і це принесе величезні збитки в бюджеті.

Законопроєкт, який лобіює пан Гетьманцев, пропонує підвищення акцизу на цигарки в 2025 році на 23,5%, а в 2026-2027 роках – на 5% щороку. // ДЗЕРКАЛО ТИЖНЯ