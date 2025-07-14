Американські компанії отримали контроль над одним з найбільших зернових терміналів України
Американські фонди планують перезапустити роботу термінала влітку або на початку осені
Американські інвестиційні компанії після тривалої судової боротьби отримали контроль над зерновим терміналом «Олімпекс» у порту Одеси. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Financial Times.
Наприкінці червня попередні власники термінала Сергій Гроза та Володимин Науменко з GNT Group отримали підозру в шахрайстві за обман американського інвестора. Слідство припускає, що група імітувала знищення зерна після російського вторгнення в компанії, щоб не повертати кредит. GNT відкинула обвинувачення та звинуватила Argentem Creek у використанні позик для ворожого поглинання.Tweet