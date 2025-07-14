Американські компанії отримали контроль над одним з найбільших зернових терміналів України

Американські фонди планують перезапустити роботу термінала влітку або на початку осені

Американські інвестиційні компанії після тривалої судової боротьби отримали контроль над зерновим терміналом «Олімпекс» у порту Одеси. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Financial Times.

Термінал «Олімпекс» має річну потужність близько 5 млн тонн, що робить його одним з найбільших в Україні. Раніше фонди виграли міжнародний арбітраж на $150 млн і кілька справ у судах Великої Британії, але довго не могли домогтися визнання в Україні. Перелом настав після арешту бізнесмена Володимира Науменка в травні і рішення Верховного суду в липні.

Наприкінці червня попередні власники термінала Сергій Гроза та Володимин Науменко з GNT Group отримали підозру в шахрайстві за обман американського інвестора. Слідство припускає, що група імітувала знищення зерна після російського вторгнення в компанії, щоб не повертати кредит. GNT відкинула обвинувачення та звинуватила Argentem Creek у використанні позик для ворожого поглинання.