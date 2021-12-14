Апеляційний суд скасував рішення ОАСК на користь Коломойського в справі ПриватБанку

Мова йде про скасування рішення ОАСК на користь кіпрської компанії Triantal Investments Ltd.

Шостий апеляційний адміністративний суд скасував рішення Окружного адмінсуду Києва щодо задоволення позову кіпрської компанії Triantal Investments Ltd, яким було скасовано рішення НБУ про визначення пов’язаних з ПриватБанком осіб.

Відповідне рішення суд ухвалив 13 грудня. Провадження в цій справі закрито, повідомили в пресслужбі Нацбанку.

В НБУ нагадали, що компанія Triantal Investments Ltd, підконтрольна колишньому акціонеру ПриватБанку Ігорю Коломойському, до націоналізації була власником 16,7362% акцій банку.

«Національний банк вітає законне та обґрунтоване рішення суду апеляційної інстанції. Судом скасовано рішення Окружного адміністративного суду міста Києва від 18 квітня 2019 року, а провадження у справі закрито, оскільки відповідно до позиції Великої Палати Верховного Суду у справі № 826/20221/16 рішення Національного банку про визначення осіб пов’язаними не може бути оскаржене в суді жодної юрисдикції», – зазначив начальник управління претензійно-позовної роботи Юридичного департаменту Національного банку Віктор Григорчук.

Нагадаємо, що рішення про визначення переліку повʼязаних із ПриватБанком фізичних та юридичних осіб було одним із основних у процесі виведення в грудні 2016 року неплатоспроможного ПриватБанку з ринку за участю держави. // LB.ua