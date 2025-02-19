Аптеки просять МОЗ надати перелік ліків, які мають подешевшати з 1 березня. Вони можуть просто зникнути

Деякі експерти вважають, що від такого рішення можуть бути негативні наслідки: частина пацієнтів залишиться без ліків, або вони просто зникнуть з аптек.

“Аптечна професійна асоціація України” (АПАУ), яка об’єднує понад 75% ринку роздрібної фармації, закликала Міністерство охорони здоров’я надати перелік зі 100 ліків, вартість яких із 1 березня має зменшитися на 30%.

Про це йдеться у заяві на сайті Асоціації.

Також АПАУ просить “надати алгоритм дій із подальшої взаємодії між учасниками ринку (виробник – дистриб’ютор – аптека) щодо зниження вартості ліків на 30% з 1 березня 2025 року на залишкову продукцію, що була придбана та/або закуповується аптечними закладами до 28 лютого 2025 року включно за попередніми контрактами/домовленостями”.

“Зниження роздрібної ціни на ліки стане можливими лише за умови пропорційного зниження цін усіма учасниками фармринку – виробниками, дистриб’юторами та аптеками. Адже саме виробник визначає базову вартість препарату, яка становить 72-75% його кінцевої ціни”, – йдеться в заяві.

10 лютого Зеленський заявив, що триває підготовка до засідання РНБО щодо цін на ліки, і що високі ціни в аптеках – відповідальність уряду, а саме МОЗ та Антимонопольного комітету України.

Опісля Аптечна професійна асоціація України направила до МОЗ декларацію про співпрацю для зниження цін на ліки.

12 лютого Верховна Рада в цілому ухвалила закон № 11493, який має знизити ціни на ліки.

Уже ввечері президент Володимир Зеленський анонсував, що з 1 березня ціну на 100 популярних медзасобів мають знизити на 30 %. І відповідальність за реалізацію цієї ідеї поклав на уряд й особисто міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка.

Однак декотрі експерти вважають, що від такого рішення можуть бути негативні наслідки: частина пацієнтів залишиться без ліків, або вони просто зникнуть з аптек. Докладніше читайте в матеріалі LB.ua “Рада ухвалила закон, який має знизити ціни в аптеках, але частина ліків може зникнути”.

LB.ua