Безпека на АЗС: якими повинні бути якісні шланги для палива та чому

Надзвичайні події на АЗС не є дуже поширеними, але є дуже небезпечними, вони можуть відбутися, особливо якщо не дотримуються стандарти безпеки та якості, в тому числі через неякісне обладнання. Часто вони пов’язані з несправними або неякісними паливними шлангами та різними швидкороз’ємними з’єднаннями.

Експерти компанії Укр-Флекс на прикладах розповідають чому вашливо використовувати якісні паливні шланги та інші інструменти в різних галузях і підприємствах, де необхідна перевозка та постачання пального.

Де найчастіше використовуються паливні шланги

Шланги для палива використовуються в різних галузях і застосунках, де необхідна перевозка та постачання пального.Це зазвичай: автомобільна і транспортна промисловість, авіаційна галузь, морське та річкове транспортування, промисловість та виробництво, сільське господарство.

Якщо шланги для палива неякісні або неправильно обрані, це може викликати різноманітні проблеми та небезпечні наслідки:

Низька якість шлангів може призвести до витоку палива під час транспортування або заправки, що створює небезпеку пожежі та забруднення навколишнього середовища. Несправний або низькопрочний матеріал шлангів може призвести до статичної зарядки та вибуху під час заправки через відсутність або неправильну електростатичну заземленість.

Якщо шланги не витримують тиску або температурних умов, це може призвести до пошкодження паливної системи, що впливає на ефективність роботи. Несправні шланги можуть призвести до незаправки транспортних засобів або виробничого устаткування, що може призвести до зупинки руху або виробництва.

Низькі якість шлангів може призвести до швидкого зносу, що потребує частої заміни та викликає додаткові витрати на обслуговування. Використання неякісних шлангів може порушити стандарти безпеки та екології, що може призвести до правових проблем.

Вибір якісних та відповідних шлангів для палива є важливим кроком для забезпечення безпеки, ефективності та надійності паливних систем.

Якими повинні бути шланги для палива та чому?

Шланги для палива мають бути високоякісними та відповідати певним вимогам безпеки та функціональності. Спеціалісти компанії наводять один з прикладів надзвичайної події, пов’язаної з неякісним паливним шлангом – це може бути вибух на автомобільній заправочній станції через недолік у шлангу та невідповідне відведення статичної електрики. Ось як це може відбутися:

Припустимо, що на заправочній станції є паливний шланг, який має проблеми з електростатичною заземленістю та якістю матеріалу. Водій автомобіля припаркований поруч і починає заправляти свій автомобіль. Під час подічі палива з резервуара через цей шланг може накопичитися статична електрика. Через те, що шланг має низьку якість та не відповідає вимогам безпеки, статична електрика не розсіюється належним чином і накопичується у шлангу та на поверхні автомобіля. Коли паливо починає заповнювати бак автомобіля, виникає ризик іскри між статично зарядженими поверхнями. Ця іскра може спричинити вибухову реакцію з парами палива, які можуть накопичитися навколо заправочної станції. Вибух може призвести до пошкодження автомобілів, споруд та навіть до пошкодження житлових будівель поблизу заправки. Крім того, існує серйозна загроза для безпеки жителів та відвідувачів. Цей приклад демонструє, як неякісний або несправний паливний шланг може призвести до серйозних наслідків, тому важливо завжди звертати увагу на якість та безпеку паливних систем, а також дотримувати стандартів та рекомендацій щодо вибору та використання шлангів для палива. Відображення точних статистичних даних про частоту таких випадків може бути складним, оскільки вони можуть варіювати залежно від різних чинників, таких як регулювання, якість обслуговування та стандарти безпеки. В будь-якому разі, важливо дотримуватися правил безпеки, якості та вимог щодо шлангів для палива, щоб мінімізувати можливі ризики надзвичайних подій. Спеціалісти компанії наводять деякі ключові аспекти, які варто враховувати при виборі шлангів для палива:

Шланги для палива повинні бути виготовлені з високоякісних матеріалів, стійких до впливу пального, хімікатів та атмосферних умов. Зазвичай використовуються спеціальні гумові сполуки або полімерні матеріали, що забезпечують високу стійкість до корозії та розривів. Шланги повинні витримувати робочий тиск та температурний діапазон, які характерні для паливного системи в різні пори року. Забезпечення оптимальної пропускної здатності та зменшення ризику руйнування важливо для безпеки та ефективності. Важливо, щоб шланги для палива мали електростатичну заземленість. Це допомагає уникнути накопичення статичної електрики, яка може спричинити вибухові ризики під час заправки. Шланги повинні бути стійкими до розтягу та зносу, оскільки вони можуть піддаватися механічному навантаженню під час використання. Під час вибору шлангів для палива слід дотримуватися відповідних стандартів та переконатися, що вони відповідають вимогам безпеки. Сертифікація від організацій, таких як UL (Underwriters Laboratories) чи других відомих органів, може бути підтвердженням якості продукту. Важливо вибирати шланги, які підходять для конкретного типу палива, яке ви плануєте використовувати. Різні типи палива можуть вимагати різних матеріалів та конструкцій шлангів. При виборі шлангів слід звернути увагу на тип з’єднання (різьбове, кліпсове, фланцеве тощо), щоб вони відповідали системі заправки або виливу палива. Шланги повинні бути належного розміру та довжини для конкретного застосування. Занадто довгі або надто короткі шланги можуть викликати проблеми під час використання.

Загалом, обрані шланги для палива повинні забезпечувати безпеку, надійність та ефективність паливної системи. Щоб підібрати найкращі шланги для вашої конкретної ситуації, рекомендується звернутися до фахівців або виробників, які надають відповідну інформацію та консультації.