Чем отличаются тормоза легкового авто от грузового и что такое энергоаккумулятор

Все автомобили с воздушными тормозами, к которым относятся большие грузовики и автобусы, должны иметь возможность остановки в случае выхода из строя рабочей тормозной системы. Большинство производителей автомобилей сочетают эту систему экстренного торможения с системой стояночного тормоза с так называемым энергоаккумулятором (пружинный стояночный тормоз).

Специалисты компании КамТех отмечают, что энергоаккумуляторы на автомобили КАМАЗ, МАЗ, ЗИЛ, МАН и другие грузовики и автобусы, должны быть в достаточной степени мощными, чтобы гарантировать торможение таких тяжелых и мощных машин.

Как работает пружинный стояночный тормоз (энергоаккумулятор)

Энергоаккумуляторы обычно устанавливаются на заднюю ось тяжелых грузовиков и используются в качестве стояночного тормоза, — отмечают специалисты компании. Тормоза тяжелых грузовиков отличаются от легковых автомобилей, потому что они используют давление воздуха вместо гидравлического давления, чтобы применить тормозное усилие. Когда водителю легковика нужно замедлить автомобиль, он нажимает педаль тормоза, нагнетая тормозную жидкость из резервуара через главный цилиндр, где этому помогает система силового торможения. Затем жидкость проходит через модуль управления ABS, пропорциональные клапаны и попадает на суппорты. Как только жидкость достигает суппортов, давление сдавливает колодки на диски, заставляя автомобиль замедляться. Тот же принцип используется в тяжелых грузовиках, за исключением того, что гидравлическое давление заменяется давлением воздуха.

Воздушный тормоза в тяжелых грузовиках работают двумя способами. Когда к цилиндру прикладывается давление воздуха, он прижимает колодки к диску так же, как и в легковом автомобиле, с основным отличием в добавлении пружинных тормозов (энергоаккумуляторов). В большинстве легковых автомобилей используется система стояночного тормоза с тросовым приводом, которую можно включать или выключать с помощью ручки, расположенной на центральной консоли, или педали, расположенной слева от тормоза или сцепления. Стояночный тормоз воздушной системы приводится в действие пружинным тормозом (энергоаккумулятором). Энергоаккумулятор работает тоже двумя разными способами. Сначала на сторону пружины прикладывается давление, позволяющее выключить стояночный тормоз. Величина требуемого давления варьируется. Как только пружина полностью разжимается, стояночный тормоз задействуется.

Этот тип тормозной системы был запущен в качестве меры безопасности. До использования пружинных тормозов грузовик, потерявший давление воздуха из-за неисправности системы или шланга, не имел возможности остановиться. Пружинные тормоза помогают решить эту проблему. Когда давление воздуха падает, пружина разжимается, давая водителю время для управляемой остановки. Если давление когда-либо упадет ниже определенного значения, раздастся звуковой сигнал, предупреждающий водителя о потенциальной проблеме. Это дает водителю время для безопасной и контролируемой остановки.

Устройство

Энергоаккумуляторы имеют две воздушные камеры: одна для отпускания пружины, а другая для применения тормозного усилия. После сжатия пружины стояночные тормоза отпускаются. Энергоаккумулятор затем работает, оказывая давление на камеру рабочего тормоза, чтобы замедлить транспортное средство. Если происходит мгновенная потеря давления, пружина достаточно сильна, чтобы приложить полную мощность торможения к оси, на которой она установлена. Это не обеспечивает такую ​​же тормозную мощность, как все рабочие тормоза, работающие вместе, но этого достаточно, чтобы держать автомобиль под контролем.

Если транспортное средство необходимо переместить, а давление воздуха для высвобождения пружин отсутствует, потребуется некоторые действия. Все энергоаккумуляторы имеют способ механического ослабления натяжения пружины. Внутри камеры фиксируется болт, а гайка поворачивается до тех пор, пока не будет ослаблено давление пружины, что позволяет сдвинуть с места остановленное транспортное средство. Как только автомобиль будет перемещен в желаемое место, болт удаляется, и стояночный тормоз возвращается в исходное положение. Ни в коем случае нельзя оставлять болт в тормозном цилиндре, потому что автомобиль может неожиданно сдвинуться с места.

Хотя это всего лишь краткий обзор различий между пружинными тормозами и тормозами легковых автомобилей, он должен помочь вам лучше понять их. Таким образом, пружинный стояночный тормоз (энергоаккумулятор) приводятся в действие давлением воздуха, он содержит большую пружину, которая действует как стояночный тормоз и может приводиться в действие механически в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Любое обслуживание таких частей автомобиля должно выполняться обученными специалистами из-за огромного давления, оказываемого пружиной.