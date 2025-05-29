Чеські фермери виступили проти товарів з України. А ракетам з Росії зрадіють?
Чеські фермери та виробники продуктів харчування вимагають суворішого контролю за імпортом товарів з України
Фермери та виробники продуктів харчування Чехії рішуче виступають проти продовження торговельних відносин у нинішньому вигляді між Європейським союзом та Україною. Про це пише «Главком» із посиланням на Zemedelec.cz.
Чеські виробники вимагають посилення правил імпорту товарів з України, тобто повернення до режиму до лютого 2022 року. На їхню думку, чинний безмитний режим загрожує бізнесу європейських фермерів і виробників продуктів харчування, дозволяючи більшості українських товарів надходити на ринок ЄС без мит.Tweet