Чому інвестори вкладатимуть гроші в Україні попри війну та що заважає бізнесу

Інвестиційний потенціал України в умовах війни залишається значним, незважаючи на очевидні виклики та ризики.

Парадоксально, але саме зараз, у час найбільших випробувань, країна демонструє свою привабливість для міжнародного бізнесу та інвесторів, які готові дивитися у майбутнє, – зазначають експерти компанії InVenture https://inventure.com.ua/uk, яка займається залученням фінансування в різноманітні інвестиційні проєкти в Україні та Європі.

Чому інвестори продовжують вкладати кошти

Ключовим фактором, що приваблює інвесторів, є стратегічне розташування України та її потенціал стати важливим логістичним хабом після війни.

Вони вважають, що близькість до європейських ринків та наявність кваліфікованої робочої сили при відносно низьких витратах на оплату праці створюють конкурентні переваги для бізнесу. Масштабна програма відбудови, що оцінюється Світовим банком у понад 400 мільярдів доларів, відкриває безпрецедентні можливості для компаній, які зможуть взяти участь у відновленні країни.

Крім того, суттєвим стимулом для інвесторів є активна підтримка України західними партнерами та доступ до програм міжнародної допомоги. Країна продовжує впроваджувати важливі реформи та розвивати цифрові державні послуги, що значно спрощує ведення бізнесу та підвищує прозорість процесів.

Основні перешкоди для розвитку бізнесу

Проте не можна ігнорувати серйозні перешкоди, з якими стикається бізнес в Україні. Найочевиднішими є безпекові ризики через бойові дії та ракетні обстріли. Логістичні проблеми суттєво ускладнюють експортно-імпортні операції та збільшують вартість перевезень. Відчутним є дефіцит кваліфікованих кадрів через міграцію населення. Бізнес також стикається з обмеженим доступом до фінансування та високими відсотковими ставками.

Корупційні ризики та недосконала судова система залишаються болючими питаннями, які потребують системного вирішення. Фахівці компанії вважають, що може допомогти покращити ситуацію:

Подальше впровадження реформ та боротьба з корупцією. Розвиток військово-страхового механізму для захисту інвестицій. Створення спеціальних економічних зон з податковими пільгами. Спрощення адміністративних процедур для бізнесу. Розвиток альтернативних логістичних маршрутів.

Уряд працює над створенням спеціальних економічних зон з податковими пільгами та спрощенням адміністративних процедур для бізнесу.

Особливо перспективними для інвестицій залишаються сектори інформаційних технологій, відновлюваної енергетики, аграрного виробництва та оборонної промисловості. Масштабні інфраструктурні проєкти також привертають увагу міжнародних інвесторів.

Важливо розуміти, що багато інвесторів сприймають поточні виклики як тимчасові труднощі, а вхід на український ринок зараз розглядають як стратегічну можливість зайняти вигідні позиції перед майбутнім економічним відновленням країни. Досвід післявоєнної відбудови інших країн показує, що саме ті компанії, які наважилися інвестувати у складний період, часто отримували найбільші переваги під час економічного відродження.

Україна демонструє неймовірну стійкість та здатність адаптуватися до найскладніших умов. Це, разом із потужною міжнародною підтримкою та курсом на європейську інтеграцію, створює фундамент для майбутнього економічного прориву, який може зробити країну одним із найдинамічніших ринків Європи, – резюмують експерти компанії.