Чому юридичне консультування з питань криптобізнесу, такі популярні у бізнесменів

Біткойн та інші криптовалюти засновані на технології блокчейн. В Україні немає ні спеціального регулювання щодо маркетингу криптовалюти, ні вимог до того, як криптовалюта повинна використовуватися чи розвиватися. Однак це не означає, що відповідальність є повністю нерегульованою, адже необхідно враховувати спеціальні законодавчі вимоги, які можуть мати значення в окремому випадку, зазначають юристи компанії GLS gls.co.ua.

Окрім того, як зазначають експерти компанії, українці часто ведуть бізнес в інших країнах де криптовалюти якоюсь мірою регулюється місцевими законодавчими актами і без знання місцевих законів та юридичної підтримки вести криптобізнес неможливо.

Що таке криптовалюта?

Криптовалюта – це цифрова та альтернативна валюта, розповідають експерти компанії. Вона є цифровою у тому сенсі, що це засіб платежу, який можна використовувати лише в цифровому вигляді (актив не можна вивести банкнотами чи монетами без попереднього обміну на іншу валюту). Він альтернативний тим, що не регулюється державою, яка є гарантом вартості грошей. Криптовалюту можна використовувати для купівлі товарів і послуг, а також функціонувати лише в закритих контекстах, наприклад в іграх або соціальних мережах. Прикладами активних криптовалют є Bitcoin, Ethereum і Litecoin.

Важливо не плутати криптовалюту, наприклад, з віртуальними токенами, фінансовими інструментами чи електронними грошима. Усі вони можуть бути активами в контексті блокчейну, але вони по-різному регулюються законодавством. Віртуальні токени мають фіксовану вартість у закритому контексті, як-от монета в комп’ютерній онлайн-грі, яка відкриває різні рівні, і абсолютно не регулюються законом. Фінансові інструменти, такі як акції чи інші цінні папери, регулюються низкою діючих законів. Тому консультування з питань криптобізнесу, такі популярні у новітніх бізнесменів.

Криптовалюта особливо близька до електронних грошей. Електронні гроші, як і криптовалюта, є грошовою цінністю, яку можна використовувати лише в цифровому вигляді. Головною відмінністю криптовалюти від електронних грошей є відсутність офіційного та відповідального емітента, яким зазвичай є центральні банки країни.

Крім того, криптовалюта відрізняється від традиційної валюти тим, що наразі вона не має передумов для того, щоб стати добре функціонуючим і стабільним засобом платежу. Нацбанк вважає, що ризик того, що криптовалюти вплинуть на фінансову стабільність, невеликий. Однак існують великі ризики для осіб, які володіють криптоактивами, оскільки їхня вартість то різко зростає то падає.

Таким чином, те, як актив класифікується в окремому випадку, стає важливим для визначення того, які закони будуть застосовні.

Юридичні аспекти

Нижче наведено деякі юридичні аспекти, про які варто пам’ятати під час використання криптовалюти:

Податки

Велика кількість країн випустила вказівки щодо оподаткування криптовалют. В Україні було прийнято спецзакон «Про віртуальні активи» № 2074-IX від 17.02.2022, але він ще не набрав чинності, через те, що це пов’язано з набранням чинності змін до Податкового кодексу України про особливості оподаткування операцій з віртуальними активами.

Фінансові операції

Якщо діяльність складається в основному з пропозиції придбання біткойнів або інших криптовалют, застосовується закон про обмін валюти та іншу фінансову діяльність. Тоді діяльність вважається такою фінансовою діяльністю та підлягає реєстрації в органі фінансового нагляду. Орган фінансового нагляду повинен переконатися, що бізнес дотримується законів про відмивання грошей і фінансування тероризму.

Відсутність захисту споживачів при купівлі криптовалюти

Коли запускається нова криптовалюта, широкому загалу зазвичай пропонують купити та інвестувати в цю валюту. Це називається первинною пропозицією монет (ICO) і є способом отримання фінансування від громадськості, щоб мати можливість розвинути бізнес-ідею в готову компанію, подібно до краудфандингу. В останні роки, особливо близько з 2017 року, були помічені ризики щодо інвестицій в ICO. У багатьох країнах світу стрімке зростання ICO призвело до того, що громадськість втратила гроші, інвестуючи в шахрайські проєкти, які учасники ніколи не збиралися завершувати.

Резюме

Наразі, як зазначалося на початку, обмежено регулювання щодо обробки та маркетингу криптовалюти, що означає, що як приватні особи, так і компанії не знають, які права та обов’язки існують у цій сфері. ІТ-юристи вважають, що регулювання криптовалюти буде посилено, оскільки громадськість висуватиме більші вимоги до альтернативних валют. Якщо подивитися за межі Європи, такі країни, як Мальта, вже пройшли довгий шлях у сфері регулювання віртуальних фінансових активів який Україні ще доведеться пройти.