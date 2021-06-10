Что такое кредит под залог недвижимости, как его получить и какие несет риски

Люди считают рискованным брать кредит под залог жилья или коммерческой недвижимости. Следует разобраться, какая суть процедуры кредитования под залог, и каковы риски несет заемщик в таком случае. Риски при залоге недвижимости не выше чем те, с которыми встречаются заемщики, оформившие обычные кредиты в банках.

Специалисты финансовой организации CREDIT96 рассказывают о кредитах под залог недвижимости и рисках с ними связанных.

Кредит под залог недвижимости — что это значит?

Это обеспеченный заем, где объект недвижимости выполняет роль обеспечения и является гарантией возвращения средств. В каких случаях это целесообразно:

для первого взноса при ипотеке;

отсутствие официального источника дохода;

невысокий доход;

отсутствие поручителей или созаемщиков;

нужна крупная сумма.

Недвижимость должна находиться в хорошем состоянии, иметь техническую документацию, не быть в залоге и не отягощенная арестами и претензиями. В случае, когда заемщик не единственный собственник залоговой недвижимости, в заключении договора принимают участие все собственники.

Риски при оформлении кредита под залог недвижимости

Главная опасность — возможность потерять имущество в результате финансовой несостоятельности или невыгодных условий сделки, отмечают специалисты компании. Перед получением займа необходимо рассчитывать свои силы заранее — такой кредит по карману только платежеспособным людям с постоянным доходом выше среднего. Но могут случиться непредвиденные ситуации и никто не может знать, как сложится жизнь в будущем.

Вторая опасность — это дополнительные комиссии и платежи, прописанные в договоре. Эксперты компании советуют всегда внимательно изучать его условия. Заранее необходимо оговорить возможность оформления рефинансирования и изменения графика выплаты платежей, если у вас возникнут трудности с выплатой займа.

Как получить кредит под залог недвижимости

Взять залоговые ссуды можно:

В банках. Они предлагают в основном выгодные условия, но требуют предоставить много информации — справку о достаточном стаже и зарплате с официального места работы, хорошую кредитную репутацию, справку о судимости и т.д. Кроме того, банки довольно долго рассматривают заявки и есть вероятность отказа. У небанковских финансовых организаций, частных инвесторов. Кака считают специалисты компании — это неплохая альтернатива банкам по нескольким причинам:

быстрое принятие решения, в основном — положительного;

минимум формальностей — не требуются справки о происхождении доходов и другая информация;

тратить деньги можно на любые нужды;

возможность получить большую сумму — в размере до 80% от оценочной стоимости, определенной специалистом.

Пользоваться услугами ломбардов и микрофинансовых организаций не выгодно, а часто — рискованно.

Кредиты от частных инвесторов

Часто различные финансовые организации предлагают невыгодные условия для заемщиков под залог жилья или коммерческой недвижимости. Чтобы избежать рисков, необходимо:

тщательно проанализировать предложения по основным и дополнительным условиям;

заручиться, по возможности, поддержкой профессионала по кредитованию;

искать инвестора с хорошей репутацией и большим опытом в сфере предоставления финансовой помощи.

На рынке кредитования есть достаточно надежных частных компаний, завоевавших доверие потребителей, отмечают эксперты. Таким компаниям свойственны: хороший сервис, быстрое принятие решения, максимально выгодные условия кредитования, минимум справок. Для сделки необходимы:

действующий паспорт и идентификационный код;

документы на недвижимое имущество — о праве собственности и техническая документация.

При согласии со всеми условиями, заключается договор в предварительно оговоренное время и день. Как правило, в этот же день клиент получает деньги.