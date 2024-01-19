ДБР передало ЗСУ майно білоруської компанії на суму понад 61 млн. доларів, «загублене» митницею
Під час досудового розслідування працівники ДБР виявили на території морського порту 26 тисяч тонн металевої продукції. Зокрема, у зоні митного контролю Одеської митниці виявили арматуру, труби та сталеві заготівлі, власником яких є компанія з республіки білорусь.
Майно країни-агресора могло вже майже два роки служити нашій армії, якби митниця не «загубила» його супереч вимогам Закону «Про вилучення майна у період військового стану».
Орієнтовна вартість товару становить понад 61 млн доларів США.
Наразі майно країни-агресора вилучено та передано на потреби військовослужбовців Збройних Сил України 412 вагонів з металевою продукцією.
Активна робота Бюро продовжується – майно окупанта буде служити для його знищення.
Процесуальне керівництво здійснює Одеська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону.Tweet