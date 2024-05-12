Дефіцит електроенергії: названо рейтинг приладів з найменшим споживанням

У зв’язку з важкою ситуацією в енергосистемі України, особливо після масованої атаки 8 травня, українцям нагадали, які прилади найменше споживають електроенергію.

Про це заявив керівник компанії YASNO Сергій Коваленко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис в Facebook.

Так, згідно з опублікованою ним інфографікою, на першому місці за мінімальними обсягами споживання знаходяться кондиціонер та пральна машина (близько 0,7 кВт·год).