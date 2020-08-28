Депозиты в Украине: процентные ставки, лучшие предложения банков

Рано или поздно каждый из нас задумывается над сохранением или приумножением своего капитала. Одним из вариантов для достижения этих целей является банковский депозит. При этом многие обращают внимание на депозитные ставки в различных финансовых учреждениях, но не следует забывать и про другие особенности вкладов.

Депозитные процентные ставки

В первую очередь, вкладчикам следует определиться с финансовым учреждением, где не только наиболее высокие проценты по депозитам, но и приятные дополнительные условия. Подразумевается возможность снятия, пополнения и так далее.

Также главную роль играет факт того, что ваши деньги в безопасности. Для этого подойдут, например, коммерческие банки, являющиеся участниками Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

Какому банку отдать предпочтение

Чем больше вариантов предлагает банк, тем проще вам будет подобрать депозит под свои нужды. Обращайте внимание на максимально разнообразные виды вкладов. На примере банка ПУМБ можно выделить такие особенности депозитов:

свободный выбор валюты: гривна, доллары США, евро;

право на преждевременное пополнение или снятие средств;

ежемесячные выплаты процентов на карту или дополнение их к общей сумме депозита.

Также большое значение имеет продолжительность действия вклада. Банки предлагают как строго установленные сроки, так и оставляют право выбора вкладчику.

Отдавайте предпочтение банку, который готов открыть депозит на интересующих вас условиях. Так вы сможете снять деньги преждевременно, если они понадобятся, продолжать пополнять счет и так далее.

Депозиты с высокой процентной ставкой

Будьте осторожны, если нашли финансовое учреждение, где вам предлагают открыть вклад на очень выгодных условиях в виде высоких процентов. Такие финансовые учреждения могут испытывать большие проблемы с ликвидностью, поэтому нередко устанавливают очень привлекательные процентные ставки.

Если вас интересует максимально высокий доход за минимум времени, поинтересуйтесь такой возможностью в изначально выбранном вами банке. Как правило, финансовые учреждения готовы увеличить процент, если клиент соглашается с отсутствием права на преждевременное пополнение или снятие денег с депозитного счета.

О таких предложениях вы узнаете во время консультации с сотрудником банка. Также подобная информация будет размещена на официальном сайте финансового учреждения. Обычно такие разновидности вкладов называются “Максимальный доход” или подобным образом.