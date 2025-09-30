Доходи Чехії від українських біженців двічі перевищили витрати: дані за 2025 рік

Українські біженці принесли бюджету Чехії 15 млрд крон за пів року

Українські біженці в Чехії продовжують позитивно впливати на державний бюджет. У першій половині 2025 року доходи, які вони принесли до казни у вигляді податків і внесків, склали 15 млрд крон (€616 млн), що вдвічі перевищує обсяг наданої їм державної допомоги. Державні дотації на гуманітарну допомогу, проживання, охорону здоров’я та освіту за цей період склали лише 7,6 млрд крон (€312 млн). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Radio Prague International.

За даними Міністерства праці Чехії, доходи від присутності українських громадян зі статусом тимчасового захисту почали перевищувати витрати, починаючи з третього кварталу 2023 року.

Міністр праці Маріан Юречка повідомив, що наразі в Чехії працюють 169 тис. громадян України з тимчасовим захистом. Загалом статус захисту мають понад 393,8 тис. осіб.

За даними Мінпраці, з січня до кінця березня 2025 року держава виділила на допомогу біженцям 3,8 млрд крон (€156 млн). Стільки ж було витрачено й у другому кварталі. Таким чином, за перше півріччя сума становила 7,6 млрд крон (€312 млн). У першому кварталі надходження від біженців до бюджету склали 7,4 млрд. крон (€304 млн), а в другому – 7,6 млрд. крон (€312 млн), тобто загальна сума за перше півріччя цього року склала 15 млрд. крон (€616 млн).

Минулого року до доходу держава від біженців надійшла 24,8 млрд крон (€986 млн) і виділила як допомогу 15,5 млрд крон.

У 2023 році витрати Чехії на біженців становили 22 млрд крон (€904 млн), а надходження – 19,4 млрд крон (€797 млн).

Згідно з моделюванням Мінпраці, від початку повномасштабної війни, з 2022 року, біженці вже внесли до бюджету Чехії на 1,7 млрд крон більше, ніж отримали у вигляді підтримки.

Маріан Юречка наголосив: «Біженці отримують підтримку в особливому порядку та не включені до загальної системи допомоги для населення. Дані свідчать, що біженці отримують меншу підтримку на одну людину [ніж громадяни Чехії]»

Міністр також виступив із застереженням до опозиційних політиків, які критикують допомогу українцям.

«Якщо ці люди відразу поїдуть, то значна частина економіки зіткнеться із серйозними проблемами. Це – промисловість, сфера послуг, сільське господарство. Політики, які закликають до повернення людей в Україну, тим самим ставлять під загрозу економічний розвиток та добробут громадян Чехії», – зазначив Маріан Юречка.

Нагадаємо, орендна плата в Чехії продовжує стрімко зростати як у старих, так і в нових квартирах. Навіть тимчасове зниження попиту не зупинило зростання цін, і, за прогнозами експертів, ситуація лише погіршиться. Основні причини – високий попит і недостатня кількість доступних пропозицій. Про це пише «Главком» із посиланням на 420on.cz.

За даними сайту Sreality, у другому кварталі середня місячна орендна плата по всій країні зросла на 7% порівняно з минулим роком і досягла 269 крон за кв. м (538 грн). Це означає, що за типову квартиру площею 70 кв. м орендарі платять майже 19 тис. крон на місяць (38 тис. грн).