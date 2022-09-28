Дві сотні компаній-учасників держзакупівель мають засновників з Росії та Білорусі

Аналітики центру R&D YouControl дослідили дані щодо державних закупівель з початку повномасштабної війни росії проти України. Як виявилося, більше 190 компаній-переможців тендерів на загальну суму понад 985 млн. грн. мають зв’язки із російською федерацією та республікою білорусь. Деталі — в новому дослідженні.

Що та як аналізували?

Аналітики YouControl дослідили масив даних про участь українських компаній у державних тендерах за період з березня по кінець серпня 2022 року. Під аналіз потрапили підприємства із наступними видами пов’язаності з країнами-агресорами:

бенефіціар та/або учасник компанії є громадянином російської федерації та/або зареєстрований на її території;

компанія, її учасник або кінцевий власник є учасником юридичної особи, що зареєстрована за законодавством рф;

компанії, що належать до холдингу (групи), інший учасник якого працює за законодавством рф;

кінцевий бенефіціар та/або учасник компанії є громадянином республіки білорусь та/або зареєстрований на її території.

Кількісна та якісна динаміка тендерів з ворожим “слідом”

З березня по липень 2022 року 191 українська компанія, що має повязаність з країнами-агресорами, виграла понад 1 800 державних тендерів на загальну суму понад 985 млн грн.

у березні було укладено найбільшу кількість таких контрактів — 535 на суму близько 140 млн грн;

квітні — 311 контрактів на суму трохи більше 179 млн грн;

травні — 339 договорів на рекордних за півроку 338,66 млн грн;

червні — 502 контракти на 318,46 млн грн.;

липні — 155 договорів на загальну суму 9,6 млн грн.;

у серпені компаній-переможців тендерів зі зв’язками з рф чи рб виявлено не було.

Близько 50% від досліджуваних компаній, що мають ворожий слід та виграли в держтендерах за півроку війни, працюють у сфері роздрібної та оптової торгівлі різними товарами. Трохи більше 20% підприємств — за КВЕДом “переробна промисловість”. Основними напрямками діяльності близько 10% підприємств є професійна, наукова і технічна діяльність.

Хто наживається на українських тендерах?

21 компанія, що має російсько-білоруські зв’язки та взяла участь у державних тендерах у період березень-серпень, входить або має відношення до Фінансово промислових груп (ФПГ), доданих до системи YouСontrol. Зокрема, це російські групи “Катрен” та “Татнафта”, Group DF Дмитра Фірташа та інші.

Понад 75% від загальної суми переможних тендерів виграли компанії, що входять до міжнародних холдингів (груп), учасники котрих працюють за законодавством рф. Зокрема, це фармацевтичні дистриб’ютори ТОВ “Рош Україна”, ТОВ “Ново Нордіск Україна” та ТОВ “Байєр”. Сума заключених державних контрактів за півроку склала майже 671 млн грн.

Компанії, що мають в своїй структурі власності учасників/бенефіціарів із російської федерації та республіки білорусь, стали переможцями тендерів на загальну суму понад 151 млн грн.

Державних контрактів на суму близько 44 млн грн за досліджуваний період було укладено із ТОВ “Лабвіта”, бенефіціаром якого є громадянка рб Олена Латушко. За даними ЗМІ, Олена Латушко пов’язана із білоруськими компаніями, які були учасниками білоруських тендерів на закупівлю обладнання для медичних закладів за завищеними цінами.

ТОВ “К.П.Верес” заключило 52 державні контракти на загальну суму понад 14 млн грн. Учасниками організації є громадяни білорусі Валерій Сідорович та Ігор Турцевич — власники відомого на українському ринку бренду міжкімнатних дверей «Двері Білорусії» та однойменної роздрібної мережі.

Дніпровський фармацевтичний дистриб’ютор ТОВ “Вента.Лтд”, 24% статутного капіталу якого належить російській компанії АТ “Катрен”, заключив 82 державних контракти на загальну суму близько 23 млн грн. АТ “Катрен” входить до рейтингу “200 найбільших приватних компаній росії” за версію видання Forbes.

Газорозподільна компанія “Житомиргаз” отримала понад 3 млн грн державних коштів. Компанія афілійована із Group DF, що контролюється Дмитром Фірташем через її акціонера ПрАТ “Газтек”. В той самий час компанія має зв’язки з рф через іншого її учасника — АТ “Оператор газорозподільної системи “Хмельницькгаз”, акціонером якого, в свою чергу, є громадянин росії Володимир Луняка.

Українські компанії, які прямо чи опосередковано володіють частками у статутних капіталах російських компаній, за період з березня по серпень включно 2022 року, отримали державних замовлень на суму понад 87 млн грн. Серед них:

ПАТ “Завод Південкабель”, що входить до групи депутата Харківської міської ради Володимира Золоторьова. Підприємство заключило 2 договори на суму понад 54 мл .грн. Компанія є співвласником російського видання “Провода и кабели”.

ТОВ “Текстиль-Контакт”, що входить до українського холдингу “ТК-Груп”, виграло 34 державні тендери на загальну суму понад 16 млн грн. Підписант даної компанії Віталій Головачук є керівником та власником російської компанії ТОВ “Пульс”

Як бачимо, навіть під час повномасштабної війни продовжився процес фінансування за рахунок державного бюджету України бізнес-груп, пов’язаних з країнами-агресорами. Цей факт має привернути увагу влади в межах забезпечення єдиної та комплексної санкційної політики. Також сподіваємося, що відсутність “кривавих” тендерів у серпні виявиться не винятком, а стійкою тенденцією. Адже співпраця з контрагентами із росії та білорусі є неприйнятною у будь-якій формі чи спосіб.

Артем Сереженок, internetua.com