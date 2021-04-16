Всім фінансовим компаніям наказано розсекретити імена власників

Нацбанк цікавиться не просто списком власників, а й зв’язками між ними, а також ключовими власниками. Якщо є особи, які прямо або опосередковано володіють більш ніж 10% капіталу установи, вони повинні узгодити таке володіння з регулятором. В іншому випадку, компанії будуть вважатися непрозорими.

Крім того, ознаками непрозорості будуть вважатися відсутність ключового власника (пакети акцій роздроблені між акціонерами, щоб у кожного було менше 10%), а також якщо фінустанова де-факто володіє сама собою. При виявленні таких недоліків НБУ погрожує анулювати ліцензії. // Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТИ»