ФОПи масово закривають свій бізнес: в чому причина

Місяць січень став рекордним для економіки України, адже вражаюча кількість ФОПів закрили свої справи.

Про це повідомили “Опендатабот”.

Понад 763 тисячі ФОПів було відкрито від початку повномасштабного вторгнення за даними Єдиного державного реєстру. Водночас 685 тисяч підприємців припинили свою діяльність за цей самий час.

Січень став рекордним по закриттю ФОПів. Понад 61 тисяча підприємців закрили свої справи. До цього тенденція відкриття ФОПів була позитивна, кожного місяця відкривалось більше підприємств ніж закривалось.

Проте наприкінці 2024 року ситуація змінилась — ймовірно, це пов’язано зі зростанням податкового навантаження на підприємців.

Сума єдиного податку, що сплачують ФОПи, зростає рік від року, окрім 2022-го. У 2024 році сума надходжень від єдиного податку до бюджету України була у 1,6 раза більша, ніж у 2021 році: 55,1 млрд грн проти 34,8 млрд грн. // “Прямий”