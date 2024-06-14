G7 посилить обмеження щодо російського флоту, енергетики та металів, ‒ Bloomberg

Найбільші економіки світу продовжуть “тиснути на російські доходи від енергоносіїв та інших товарів”.

Лідери “Групи семи”, які зустрілися в Італії на саміті, зобов’яжуться посилити обмеження цін на російську нафту, аби “задушити” майбутні енергетичні проекти Кремля та зменшити доходи Москви від металів.

Про це пише Bloomberg з посиланням на заяву, яка є у розпорядженні видання і яку мають опублікувати сьогодні.

“Ми продовжуватимемо значно тиснути на російські доходи від енергоносіїв та інших товарів”, ‒ йдеться в заяві.

Обмеження цін G7 на російську сиру нафту та нафтопродукти забороняє західним судновласникам, страховикам і посередникам надавати судна та послуги для вантажів, вартість яких перевищує порогові цифри. Однак Москва змогла значною мірою уникнути обмежень, зібравши флот танкерів, які працюють у важкодоступних юрисдикціях, і звернувшись до незахідних постачальників послуг для постачання товару на нові ринки, такі як Індія. США, Велика Британія та ЄС нещодавно почали застосовувати санкції проти суден, залучених до цих перевезень.

“G-7 вживе заходів, включно зі санкціями та інноваційної діями, тиснучи на відповідні географічні регіони, для боротьби з використанням Росією оманливих альтернативних практик судноплавства, якими вона обходить наші санкції за допомогою свого тіньового флоту”, ‒ зазначено у заяві.

Лідери “Групи семи” також пообіцяють робити більше, щоб перешкоджати “розвитку майбутніх енергетичних проектів і перешкоджати доступу до товарів і послуг, на які ці проєкти спираються”, і продовжать скорочувати доходи Росії від металів. // LB.ua