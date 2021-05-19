Гид автолюбителя: 9 вещей о которых нужно помнить при покупке новой машины

Старая машина больше не устраивает? Или вы устали от большого расхода топлива? Может растет семья? Может быть много причин, по которым вам нужна новая машина.

Эксперты мультибрендовго салона «Автоцентр на Столичном» объясняют некоторые вещи, о которых следует помнить при покупке авто.

Кому-то нравится Kia, кому-то Opel или Peugeot, сегодняшний выбор машин огромен. Фото: https://avtocentr.com.ua/kia/rio-hatchback-new/

1. Новый автомобиль или подержанный

При покупке нового автомобиля проблем будет меньше всего, гарантии хорошие, затраты в первые годы будут небольшими и — новая машина все равно новая машина. Но у автомобилей, которым всего несколько лет с малым пробегом, и которые продают в салонах по системе Trade-In, тоже есть свои преимущества — они все еще кажутся новыми, и худшее снижение стоимости уже прошло. Тем у кого ограниченные финансовые возможности стоит внимательно сравнить варианты и решить, что лучше для вас.

2. Финансирование

Эксперты советуют сделать правильный расчет стоимости покупки автомобиля. Цена покупки, стоимость эксплуатации, год использования. Необходимо иметь четкое представление о том, за что вы платите сейчас и за что будете платить в ближайшие годы. Смело сравнивайте с уже имеющейся у вас машиной. Автосалоны часто могут предложить кредитование через своих партнеров на месте в автосалоне. Поэтому визит в банк перед покупкой автомобиля может быть хорошей идеей для получения наилучших условий кредита для покупки автомобиля.

3. Тип автомобиля

Какой тип автомобиля вам подходит, какие функции наиболее важны? Легко подумать, например: «Мне нужно огромное багажное отделение для той автомобильной поездки, которую мы совершаем раз в год», но если вам нужна только маленькая машина в повседневной жизни, может быть, разумнее выбрать маленькую и более дешевую машину?

Для долгого путешествия разумнее взять автомобиль напрокат. А когда дело доходит до того, должен ли автомобиль двигаться по бездорожью или быть более спортивным — подумайте, важно ли это для вас, потому что эти функции часто означают более высокую цену, более высокие налоги и соответственно страхование.

4. Марка авто

Дизайн продается, это все известно. При этом вкус у всех разный, поэтому невозможно сказать, какая машина самая красивая. Кому-то нравится Kia, кому-то Opel или Peugeot, а кто-то поклонник японских или американских автомобилей.

Более известный бренд также чаще означает более высокую цену. Вам, как покупателю автомобиля, лучше сосредоточиться на вещах, которые вы можете контролировать, например, на безопасности и экономичности. Какой автомобиль получил оценку Euro-Ncap? Посетите их веб-сайт. Есть также страховые компании, которые составляют списки безопасных автомобилей. При столкновении блеск краски играет меньшую роль, а защитные балки, защита шеи и подушки безопасности становятся жизненно важными!

5. Окружающая среда

Кто хочет ездить без вреда для окружающей среды, могут выбирать между экономичным бензиновым автомобилем, гибридом или чисто электрическим автомобилем. Ваш выбор во многом зависит от ваших привычек вождения. Если вы часто ездите на большие расстояния, вероятно, лучше всего подойдет гибридный или бензиновый автомобиль.

Для небольших расстояний в городе электромобиль подходит как нельзя лучше, при условии наличия зарядных станций. С точки зрения стоимости электромобиль стоит больше всего, но зато у него самые низкие затраты на топливо.

6. Акционные цены

Часто можно встретить специальные цены на определенные автомобили. Может случиться так, что эта конкретная модель находится в стадии разработки или что какая-то новая модель требует внимания. Также нередко в цену включены дополнительные пакеты оборудования. Если вы не торопитесь и вам не нужна срочно новая машина, возможно, стоит подождать и попробовать выловить оптимальное предложение.

7. Переговоры

В автомобильной компании указаны предложенные цены на автомобиль — и это часто не цены закрытия. Конечно, вы должны попытаться договориться о цене. А если это совершенно новый автомобиль, можно попытаться получить дополнительное оборудование или аксессуары. Помните, что это касается автосалонов, а не аукционных компаний. А когда дело касается покупки у частного лица, важно следить за тем, написано ли что-то в объявлении об окончательной цене / торге.

8. Кто продавец?

Официальный автомобильный дилер или аукционный сайт — самое безопасное место для покупки автомобиля. А цены легко сравнить онлайн. Если вы покупаете у частного лица, все может быть значительно сложнее. Необходимо будет проверить, кто действительно владеет автомобилем, не был ли он ранее был разбит и все ли функции в порядке, не находится ли он в розыске по угону. Еще лучше привести знающего человека, который сможет проверить, что все правильно, работает и настроено. В случае с официальным продавцом, все эти проблемы он берет на себя.

9. Уход за автомобилем

При покупке важно, чтобы вы позаботились о своих вложениях. Эксперты рекомендуют ежегодно сервисное обслуживание в мастерской, мыть машину постоянно, устранять внешние повреждения при их возникновении. Не курить в нем — потом перепродать становится крайне сложно.