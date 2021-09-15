Гид автомобилиста: что такое обшивка салона авто и почему ее путают с другими услугами

Когда современный водитель хочет изменить целевое назначение своего автомобиля, первое, что он делает, это заходит в интернет и задает в поисковике интересующий его вопрос об услуге. И все бы хорошо, но не все умеют и не все знают, как правильно спросить.

Часто понятие обшивка салона автомобиля люди путают со сменой износившихся покрытий в машине, тогда как означает оно ряд совсем других работ, — отмечают специалисты бердичевской компании Lux Center. При чем такая неразбериха возникает регулярно. Из-за чего, слыша от клиентов о том, что им нужно обшить салон машины, сотрудники специализированных СТО переспрашивают, что именно им нужно.

То есть, если мастер уточняет, каким вы видите автомобиль после мастерской, это не значит, что перед вами работник, чья квалификация оставляет желать лучшего. Скорее всего этот человек уже однажды столкнулся с двузначной трактовкой автомобилистами термина и теперь хочет избежать подобной ошибки.

Обшивка салона авто — это комплексная услуга, которую проводят специалисты разных отраслей в несколько этапов. Она не заключается в снятии старого текстиля со всех элементов салона и их облачение новой тканью, как часто считают. Ее задача — полностью перекроить фургон в грузовом кузове на его пассажирскую версию, изменить до неузнаваемости, перепрофилировать. Настроить под нужды водителя и сферу деятельности, в которой в дальнейшем машина будет использоваться.

Сделать авто функциональным, комфортабельным, теплым, бесшумным, избавить от тряски и вибрации, обеспечить качественным внутренним и внешним освещением и многим другим по желанию владельца. Кто-то скажет, что это уже напоминает переделку и, по факту, будет не далек от истины. Именно поэтому эти термины имеют много общих манипуляций и часто взаимозаменяют друг друга в профессиональном водительском общении. От чего, собственно, и возникают трудности перевода для мастеров автомобильных компаний.

Такой трудоемкий процесс, как обшивка салона автомобиля, не может быть выполнен владельцем транспорта самостоятельно. Если снять старую материю с кресел и водрузить на ее место новую особо экономные клиенты берутся сами, то проделать все то, что происходит с машиной при обшивке, не берутся даже наиболее самоуверенные автомобилисты, — отмечают эксперты компании.

Для этого нужны теоретические знания, понимание сути услуги и поочередности ее выполнения, опыт и практические навыки, аккуратность, щепетильность, грамотность, четкое ориентирование в необходимых для работы материалах и их характеристиках, запчастях, комплектующих. Ну и, конечно, специальное оборудование, без которого вышеперечисленное вряд ли удастся реализовать.