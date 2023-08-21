Гід домовласника: будова та принципи роботи сонячної станції

Останнім часом на побутових та комерційних об’єктах усе частіше встановлюють джерела відновлюваної енергії. Це дозволяє зменшити використання корисних копалин для генерації та отримання електроенергії. Актуальність альтернативних способів пов’язана з тим, що інші ресурси Землі поступово вичерпуються та їхні запаси не поновлюються. Крім того, вони шкідливі для довкілля.



Енергія небесного світила є відновлюваною, адже воно постійно присутнє на небі та точно житиме ще мільйони років. Сонце дає потужний заряд, якого достатньо для роботи побутових приладів чи обладнання підприємства. Проте для використання цього рішення потрібно придбати та встановити пристрої, які дозволять користуватися світлом і платити менше за електроенергію.

З чого складається СЕС: основні елементи

Сонячна електростанція являє собою комплекс модулів, для роботи яких додатково необхідно придбати спеціальний інвертор, зазначають фахівці компанії Solar-Tech. Перші виконані у вигляді пласких панелей різного розміру прямокутної форми. Вони поглинають енергію, яку отримують від променів небесного світила, та перетворюють її на постійний електричний струм https://solar-tech.com.ua/ua/solar-electricity/solar-panels/.

Щоб перетворити постійний струм, що утворюється після поглинання модулями, на змінний, встановлюють спеціальний пристрій, який називається інвертором. В результаті виходить енергія, яку можна використовувати для побутових або промислових потреб. Додатково потрібно встановити двонапрямний лічильник, щоб система враховувала кількість ресурсу, виробленого станцією, та спожитого домогосподарством або іншим об’єктом.

При цьому можливе утворення надлишків електроенергії, особливо в яскравий, сонячний день. Вироблена, але не використана електрика може накопичуватися в спеціальному резервуарі для забезпечення об’єкта на випадок відключення світла або вночі, чи надходити в загальну мережу. В останньому випадку власник «продає» згенеровані кіловати державі, за що отримує оплату за умовами «Зеленого тарифу».

Навіщо встановлювати сонячну електростанцію: головні переваги

В нашій країні все більше компаній та підприємств переходять на використання відновлюваних джерел енергії. Це можливість стати частково або навіть повністю незалежним від наявності й стабільності централізованої мережі. На дачних та приватних володіннях, у готелях, заміських комплексах теж активно користуються таким обладнанням.

Серед основних плюсів сонячних електростанцій фахівці Solar-Tech виділяють наступні:

простота та зручність використання. Достатньо правильно встановити та налаштувати систему, а далі вона працюватиме автоматично. Регулювати її роботу можна й дистанційно. Немає потреби в складному, довготривалому та дорогому обслуговуванні;

економія на оплаті електроенергії. Якщо генерувати власну, можна користуватися нею для побутових або промислових потреб. Геліостанція дозволить заощаджувати на підігріві води та опаленні. Завдяки альтернативним джерелам проблема підвищення тарифів уже не буде актуальною;

довговічність. Сонячна станція може використовуватись протягом багатьох років. Статистика показує, що ефективність модулів трохи знижується через 25 років експлуатації, проте так буває не завжди;

можливість отримання додаткового пасивного доходу. Якщо підключити «Зелений тариф», тоді надлишки енергії будуть надходити до загальної електромережі. За них користувач отримуватиме гроші від держави – головне, щоб обсяги споживання були меншими за генерацію;

можливість встановлення та використання будь-де. Фотоелектричні панелі монтують там, де найбільше сонця. Найчастіше для цього вибирають дах приватного будинку. Встановлення у приватному домоволодінні чи на підприємстві – відпрацьована багато разів практика.

Щоб користуватися сонячною станцією, потрібно придбати фотоелектричні модулі, інвертор та інше обладнання. Продажами та встановленням альтернативних джерел займаються фахівці. Сьогодні на українському ринку доступні панелі різної потужності та інші установки, які забезпечать енергонезалежність об’єкта.