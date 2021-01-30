Гид покупателя: что следует учитывать при проведении проверки недвижимости в Украине

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Каждый раз, когда человек приобретает недвижимость, следует иметь в виду, что ему, возможно, придется столкнуться с определенными юридическими рисками. Неважно, приобретете ли вы недвижимость в результате слияния или поглощения или путем простой покупки земли или квартиры, в любом случае могут возникнуть юридические вопросы.

Есть несколько общих юридических проблем, с которыми приходится сталкиваться многим людям при приобретении недвижимости в Украине. Поэтому невероятно важно провести комплексную проверку недвижимости  перед покупкой https://dominanta.od.ua/kompleksnaya_uridicheskaya_proverka_nedvijimosti/, чтобы убедиться, что лицо, продающее вам собственность, является ее законным владельцем и имеет право продать вам собственность.

Специалисты одесской консалтинговой фирмы «Доминанта», в дополнение к этому, советуют также  убедиться, что на указанное имущество нет юридических обременений. Обычно, покупатели нанимают адвокатов или практикующих специалистов по недвижимости, которые проводят юридический поиск собственности, просматривая копии документов, приложенных к собственности, а также проводят поиск права собственности на землю в Украине.  

Специалисты компании дали несколько пояснений, почему это важная часть сделки при покупке или аренде недвижимости.

Что подразумевается под должной осмотрительностью в отношении собственности?

Схема проверки объекта на вторичном рынке недвижимости

Пример проверки объекта на вторичном рынке недвижимости. Инфографика: dominanta.od.ua

Поскольку непродуманная реформа БТИ и госрегистрации создали в Украине благоприятную почву для всяческих аферистов питающихся на ниве мошенничества с недвижимостью, количество инцидентов в этой сфере значительно выросла.

Комплексную проверку объекта недвижимости можно определить как исследование и анализ, проведенные компанией или отдельным лицом с целью подготовки инвестиций. Это равносильно дополнительной предосторожности, которую может принять любой разумно осмотрительный человек перед заключением соглашения с другой стороной. 

Следовательно, проявление должной осмотрительности при заключении сделки  может избавить вас от рисков и обязательств. Действуя с должной осмотрительностью, вы должны убедиться, что все детали соглашения или сделки не противоречат украинскому законодательству и что все факты, упомянутые в соглашении, не являются ложными.

Важность должной осмотрительности при покупке недвижимости

Когда дело доходит до покупки недвижимости в Украине, крайне важно убедиться, что вы действуете с должной осмотрительностью, чтобы избежать каких-либо пагубных последствий от встречи с мошенниками.

Поскольку инвестирование в недвижимость требует немалых денежных средств, вы не можете рисковать всем, не проявляя должной осмотрительности при заключении сделки с другой стороной. Важно отметить, что в настоящее время существует множество дилеров-мошенников, которым удается  брать деньги у инвесторов, которые не проверяют свои контракты с должной осмотрительностью.  

Что следует учитывать при проведении проверки недвижимости в Украине

Существует множество вещей, которые необходимо учитывать при проведении комплексной проверки соглашения с продавцом относительно продажи или покупки недвижимости, обо все нюансах могут рассказать только опытные юристы. Вот некоторые моменты которые специалисты советуют учитывать:

  1. Следует отметить, что строительство здания осуществляется с соблюдением норм строительного контроля и экологических норм. Для этого следует проверить, получили ли построенные на земельном участке здания разрешение на строительство.
  2. Вам также следует проверить, ведутся ли какие-либо судебные разбирательства против владельца земли, который имеет какое-либо отношение к собственности, которую вы хотите приобрести. В случае, если у собственника есть какие-то долги и здание у него заложено, то лучше не покупать такую собственность. 
  3. Важно проверить, имеет ли лицо, продающее вам недвижимость, на это законное право. Вы должны быть уверены, что продавец владеет недвижимостью на праве собственности и не совершает с вами мошенничества. Следовательно, описание собственности в документе, подтверждающем право владения, должно быть таким же, как указано в записях госреестра.
  4. Вам также следует проверить историю владения указанной собственности. Убедитесь, что право собственности перешло к собственнику на законных основаниях.
  5. Важно знать официальную оценочную стоимость недвижимости, которую вы готовы приобрести у продавца. Часто случается, что продавец назначает покупателю более высокую цену, чем она фактически стоит, и, не проводя никаких исследований, покупатель в конечном итоге платит продавцу деньги. В таких ситуациях крайне важно действовать с должной осмотрительностью, чтобы предотвратить мошенничество. 
  6. Вы также должны убедиться, что имеете четкое представление о правах и обязанностях всех задействованных объектов собственности.
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