Гид покупателя: что следует учитывать при проведении проверки недвижимости в Украине
Каждый раз, когда человек приобретает недвижимость, следует иметь в виду, что ему, возможно, придется столкнуться с определенными юридическими рисками. Неважно, приобретете ли вы недвижимость в результате слияния или поглощения или путем простой покупки земли или квартиры, в любом случае могут возникнуть юридические вопросы.
Есть несколько общих юридических проблем, с которыми приходится сталкиваться многим людям при приобретении недвижимости в Украине. Поэтому невероятно важно провести комплексную проверку недвижимости перед покупкой https://dominanta.od.ua/kompleksnaya_uridicheskaya_proverka_nedvijimosti/, чтобы убедиться, что лицо, продающее вам собственность, является ее законным владельцем и имеет право продать вам собственность.
Специалисты одесской консалтинговой фирмы «Доминанта», в дополнение к этому, советуют также убедиться, что на указанное имущество нет юридических обременений. Обычно, покупатели нанимают адвокатов или практикующих специалистов по недвижимости, которые проводят юридический поиск собственности, просматривая копии документов, приложенных к собственности, а также проводят поиск права собственности на землю в Украине.
Специалисты компании дали несколько пояснений, почему это важная часть сделки при покупке или аренде недвижимости.
Что подразумевается под должной осмотрительностью в отношении собственности?
Поскольку непродуманная реформа БТИ и госрегистрации создали в Украине благоприятную почву для всяческих аферистов питающихся на ниве мошенничества с недвижимостью, количество инцидентов в этой сфере значительно выросла.
Комплексную проверку объекта недвижимости можно определить как исследование и анализ, проведенные компанией или отдельным лицом с целью подготовки инвестиций. Это равносильно дополнительной предосторожности, которую может принять любой разумно осмотрительный человек перед заключением соглашения с другой стороной.
Следовательно, проявление должной осмотрительности при заключении сделки может избавить вас от рисков и обязательств. Действуя с должной осмотрительностью, вы должны убедиться, что все детали соглашения или сделки не противоречат украинскому законодательству и что все факты, упомянутые в соглашении, не являются ложными.
Важность должной осмотрительности при покупке недвижимости
Когда дело доходит до покупки недвижимости в Украине, крайне важно убедиться, что вы действуете с должной осмотрительностью, чтобы избежать каких-либо пагубных последствий от встречи с мошенниками.
Поскольку инвестирование в недвижимость требует немалых денежных средств, вы не можете рисковать всем, не проявляя должной осмотрительности при заключении сделки с другой стороной. Важно отметить, что в настоящее время существует множество дилеров-мошенников, которым удается брать деньги у инвесторов, которые не проверяют свои контракты с должной осмотрительностью.
Что следует учитывать при проведении проверки недвижимости в Украине
Существует множество вещей, которые необходимо учитывать при проведении комплексной проверки соглашения с продавцом относительно продажи или покупки недвижимости, обо все нюансах могут рассказать только опытные юристы. Вот некоторые моменты которые специалисты советуют учитывать:
- Следует отметить, что строительство здания осуществляется с соблюдением норм строительного контроля и экологических норм. Для этого следует проверить, получили ли построенные на земельном участке здания разрешение на строительство.
- Вам также следует проверить, ведутся ли какие-либо судебные разбирательства против владельца земли, который имеет какое-либо отношение к собственности, которую вы хотите приобрести. В случае, если у собственника есть какие-то долги и здание у него заложено, то лучше не покупать такую собственность.
- Важно проверить, имеет ли лицо, продающее вам недвижимость, на это законное право. Вы должны быть уверены, что продавец владеет недвижимостью на праве собственности и не совершает с вами мошенничества. Следовательно, описание собственности в документе, подтверждающем право владения, должно быть таким же, как указано в записях госреестра.
- Вам также следует проверить историю владения указанной собственности. Убедитесь, что право собственности перешло к собственнику на законных основаниях.
- Важно знать официальную оценочную стоимость недвижимости, которую вы готовы приобрести у продавца. Часто случается, что продавец назначает покупателю более высокую цену, чем она фактически стоит, и, не проводя никаких исследований, покупатель в конечном итоге платит продавцу деньги. В таких ситуациях крайне важно действовать с должной осмотрительностью, чтобы предотвратить мошенничество.
- Вы также должны убедиться, что имеете четкое представление о правах и обязанностях всех задействованных объектов собственности.