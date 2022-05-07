Гид покупателя: искусство дарить корпоративные подарки и укрепить деловые отношения
Для многих деловая среда требует серьезности и профессионализма, т. е. место, где нет места жестам любви. Впрочем, справедливо было бы говорить «там, где им не было места», ведь сейчас дарить корпоративные подарки – обычная практика во многих странах мира. От приглашений на ужин до подарочных корзин с традиционными продуктами — корпоративные подарки бывают самыми разными. Исходя из того, какого эффекта вы хотите добиться, правила этикета говорят о важности соблюдения определенного протокола в отношениях с деловыми партнерами, особенно когда речь идет о партнерах за границей.
Деловые подарки сейчас в моде, отмечают представители одной из крупнейших в Украине компании оптовых поставок товаров из Китая и Турции с базой в Одессе. Корпоративные подарки предлагаются по разным поводам, от открытия нового магазина, продвижения нового продукта, празднования успеха до классических моментов, таких как укрепление деловых отношений или по случаю важных праздников в году. Как правило, они закупаются большими партиями заблаговременно. Эксперты компании рассказывают как вручить корпоративный подарок, который произведет хорошее впечатление.
Как и что дарить
В деловых отношениях предложение корпоративных подарков стало жестом профессиональной вежливости с целью развития экономических отношений. Но корпоративные подарки нужно делать тактично, потому что, то как вы выбираете этот подарок, и сообщение, которое он будет передавать, могут укрепить ваши партнерские отношения.
Основными причинами, по которым деловые партнеры дарят корпоративные подарки, являются укрепление деловых отношений, выражение благодарности старым клиентам, выражение уважения и признательности или самоутверждение в своей сфере деятельности.
Как правило, такие подарки, включающие приглашение на обед или подарочную корзину с традиционными продуктами, являются обычной деловой практикой. Например, в Великобритании, США или Италии деловые обеды — обычная практика, а в Германии — нет. Во Франции больше всего ценятся корпоративные подарки, которые обращаются к эстетическому чувству или интеллектуальной подготовке человека, а партнеры на пространстве бывших соцстран всегда оценят бутылочку изысканного напитка.
Кроме того, прежде чем сделать бизнес-подарок компании, необходимо узнать, есть ли у данной компании политика в отношении подарков. Некоторые компании, например, делятся всеми полученными подарками, поэтому в этих условиях наиболее подходящими корпоративными подарками являются подарочные корзины, содержащие различные продукты на разный вкус. Чтобы избежать неприятной ситуации и только если это возможно, вы можете спросить, есть ли в соответствующей компании руководство по этике и неявная политика получения подарков. Если это так, всегда следуйте правилам компании.
Правила подписывания корпоративных подарков
Предлагать корпоративные подарки — это искусство, поэтому важно помнить об аспектах, которые могут принести успех в деловых отношениях. Прежде чем приобретать подарки для деловых партнеров, ознакомьтесь с самыми важными правилами корпоративной подарочной этикетки:
- Никогда не дарите подарки на первой встрече. Исключение составляют случаи, когда вы идете домой к своему деловому партнеру, возможно, приглашенному на обед или кофе, где вы можете взять коробку изысканных конфет или бутылку прекрасного напитка.
- Подарок должен соответствовать деловым отношениям. Конечно, не рекомендуется дарить очень личный подарок незнакомому деловому партнеру, о котором вы знаете очень мало. Выбор корпоративных подарков также зависит от культуры страны, откуда родом деловой партнер.
- Подарок должен иметь индивидуальность. Подарок любого рода должен иметь индивидуальность, но настоящая проблема в том, что подарок отражает личность и интересы получателя.
- Подарок должен быть сделан в нужное время. Специалисты по корпоративным подаркам говорят, что некоторые вещи могут иметь более глубокое личное влияние на отношения, например, празднование успеха, достижение цели по продажам и так далее.
- Подарок должен выглядеть безупречно. Обратите особое внимание на то, как преподносится подарок. Упаковка должна быть безупречной и если можно даже поставить рукописную записку. Эти вещи сделают подарок гораздо более личным и ценным.
Правила деловой этики при вручении корпоративных подарков
Иными словами, иногда подарки могут маскировать скрытый интерес, то есть могут предполагать определенные услуги, что может привести в дальнейшем к недоразумению, своеобразному обмену между дарителем и получателем.
Подарки в деловых отношениях могут быть проблемой, когда они указывают на тип услуги:
- ценность подарка намного превышает обычную стоимость корпоративных подарков;
- отсутствие реальной причины сделать подарок;
- подарки никогда не предлагаются во время торгов;
- возможно, что деловой партнер, делающий подарок, без конкретной возможности, создает впечатление, что он хочет поделиться секретом или конфиденциальной вещью;
- этическая проблема может возникнуть и тогда, когда подарки «односторонние», нет взаимности или возможности вернуть жест.
Таким образом, даже если сам по себе жест вручения корпоративных подарков красив, в сфере бизнеса он может дать неверный сигнал. Поэтому, прежде чем отправить подарок деловому партнеру, задайте себе такие вопросы: «По какому поводу и по какому поводу я дарю подарок?» и «Можно ли рассматривать подарок как средство получения благосклонности?”
По материалам: https://www.giraf.net.ua/Tweet