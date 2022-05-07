Гид покупателя: искусство дарить корпоративные подарки и укрепить деловые отношения

Для многих деловая среда требует серьезности и профессионализма, т. е. место, где нет места жестам любви. Впрочем, справедливо было бы говорить «там, где им не было места», ведь сейчас дарить корпоративные подарки – обычная практика во многих странах мира. От приглашений на ужин до подарочных корзин с традиционными продуктами — корпоративные подарки бывают самыми разными. Исходя из того, какого эффекта вы хотите добиться, правила этикета говорят о важности соблюдения определенного протокола в отношениях с деловыми партнерами, особенно когда речь идет о партнерах за границей.

Деловые подарки сейчас в моде, отмечают представители одной из крупнейших в Украине компании оптовых поставок товаров из Китая и Турции с базой в Одессе. Корпоративные подарки предлагаются по разным поводам, от открытия нового магазина, продвижения нового продукта, празднования успеха до классических моментов, таких как укрепление деловых отношений или по случаю важных праздников в году. Как правило, они закупаются большими партиями заблаговременно. Эксперты компании рассказывают как вручить корпоративный подарок, который произведет хорошее впечатление.

Как и что дарить

В деловых отношениях предложение корпоративных подарков стало жестом профессиональной вежливости с целью развития экономических отношений. Но корпоративные подарки нужно делать тактично, потому что, то как вы выбираете этот подарок, и сообщение, которое он будет передавать, могут укрепить ваши партнерские отношения.

Основными причинами, по которым деловые партнеры дарят корпоративные подарки, являются укрепление деловых отношений, выражение благодарности старым клиентам, выражение уважения и признательности или самоутверждение в своей сфере деятельности.

Как правило, такие подарки, включающие приглашение на обед или подарочную корзину с традиционными продуктами, являются обычной деловой практикой. Например, в Великобритании, США или Италии деловые обеды — обычная практика, а в Германии — нет. Во Франции больше всего ценятся корпоративные подарки, которые обращаются к эстетическому чувству или интеллектуальной подготовке человека, а партнеры на пространстве бывших соцстран всегда оценят бутылочку изысканного напитка.

Кроме того, прежде чем сделать бизнес-подарок компании, необходимо узнать, есть ли у данной компании политика в отношении подарков. Некоторые компании, например, делятся всеми полученными подарками, поэтому в этих условиях наиболее подходящими корпоративными подарками являются подарочные корзины, содержащие различные продукты на разный вкус. Чтобы избежать неприятной ситуации и только если это возможно, вы можете спросить, есть ли в соответствующей компании руководство по этике и неявная политика получения подарков. Если это так, всегда следуйте правилам компании.

Правила подписывания корпоративных подарков

Предлагать корпоративные подарки — это искусство, поэтому важно помнить об аспектах, которые могут принести успех в деловых отношениях. Прежде чем приобретать подарки для деловых партнеров, ознакомьтесь с самыми важными правилами корпоративной подарочной этикетки:

Никогда не дарите подарки на первой встрече. Исключение составляют случаи, когда вы идете домой к своему деловому партнеру, возможно, приглашенному на обед или кофе, где вы можете взять коробку изысканных конфет или бутылку прекрасного напитка. Подарок должен соответствовать деловым отношениям. Конечно, не рекомендуется дарить очень личный подарок незнакомому деловому партнеру, о котором вы знаете очень мало. Выбор корпоративных подарков также зависит от культуры страны, откуда родом деловой партнер. Подарок должен иметь индивидуальность. Подарок любого рода должен иметь индивидуальность, но настоящая проблема в том, что подарок отражает личность и интересы получателя. Подарок должен быть сделан в нужное время. Специалисты по корпоративным подаркам говорят, что некоторые вещи могут иметь более глубокое личное влияние на отношения, например, празднование успеха, достижение цели по продажам и так далее. Подарок должен выглядеть безупречно. Обратите особое внимание на то, как преподносится подарок. Упаковка должна быть безупречной и если можно даже поставить рукописную записку. Эти вещи сделают подарок гораздо более личным и ценным.

Правила деловой этики при вручении корпоративных подарков

Иными словами, иногда подарки могут маскировать скрытый интерес, то есть могут предполагать определенные услуги, что может привести в дальнейшем к недоразумению, своеобразному обмену между дарителем и получателем.

Подарки в деловых отношениях могут быть проблемой, когда они указывают на тип услуги:

ценность подарка намного превышает обычную стоимость корпоративных подарков;

отсутствие реальной причины сделать подарок;

подарки никогда не предлагаются во время торгов;

возможно, что деловой партнер, делающий подарок, без конкретной возможности, создает впечатление, что он хочет поделиться секретом или конфиденциальной вещью;

этическая проблема может возникнуть и тогда, когда подарки «односторонние», нет взаимности или возможности вернуть жест.

Таким образом, даже если сам по себе жест вручения корпоративных подарков красив, в сфере бизнеса он может дать неверный сигнал. Поэтому, прежде чем отправить подарок деловому партнеру, задайте себе такие вопросы: «По какому поводу и по какому поводу я дарю подарок?» и «Можно ли рассматривать подарок как средство получения благосклонности?”

По материалам: https://www.giraf.net.ua/