Гид покупателя: как прочные двери могут помочь в усилении безопасности жилища

Нет ничего лучше, чем чувствовать себя в безопасности в своем доме. К сожалению, простая дверь на засов не всегда обеспечивает то душевное спокойствие, которое должно быть, и вам необходимо укрепить свою защиту.

Лучшие системы домашней безопасности теперь значительно проще установить, чем всего несколько лет назад: бронированные двери, простые в установке видеокамеры, мониторы и другие аксессуары, значительно усилят безопасность жилища. Вы даже можете настроить их, не нанимая профессионального установщика.

Полиция призывает жителей украинских городов улучшить и усилить безопасность своих домов, поскольку сообщения о кражах со взломом продолжают расти.

Специалисты компании «Город Дверей» рекомендуют всем уделить немного времени, чтобы убедиться в безопасности своих домов, а также посмотреть, как можно усилить безопасность.

Советы по безопасности жилища

Вы можете предпринять несколько простых, но эффективных мер безопасности, в том числе:

Убедитесь, что все двери и окна заперты и надежно закреплены. Поскольку все больше из нас работают из дома, некоторые кражи со взломом происходили, поскольку доступ осуществлялся через незапертую ли слабую дверь, а хозяин покинул комнату только на несколько минут.

«Взламывание замка» становится все более распространенным, когда цилиндр замка просто выбивается или ломается. Металлические входные двери с несколькими надежными замками, могут помочь в решении этой проблемы.

Умные дверные звонки и системы видеонаблюдения стали более доступными и, в отличие от традиционных систем видеонаблюдения, эти умные устройства позволяют вам действовать ДО того, как кто-либо получит доступ. Большинство интеллектуальных устройств уведомляют вас с помощью SMS / сообщения приложения, что движение было обнаружено. Это позволяет вам позвонить в полицию. Некоторые из устройств также позволяют включать свет, записывать видео и активировать будильник.

Таймеры, умные розетки и некоторые мобильные приложения могут сделать ваше жилище обитаемым даже если вас нет дома, поскольку свет и радио можно включать и выключать в нескольких комнатах. Это может сбить с толку грабителей.

Установите внешнее освещение, которое активируется при обнаружении движения. Хотя лица большинства грабителей закрыты, дополнительное освещение (если оно активировано) может быть замечено соседями, или спугнуть их.

Если у вас есть охранная сигнализация, всегда включайте ее, выходя из дома, даже если вы уходите всего на несколько минут. Ночью у вас должна быть возможность включать зоны в своем доме, чтобы защитить определенные комнаты / участки, когда вы спите.

Убедитесь, что все ценное находится вне поля зрения, включая ключи от машины, сумки, кошельки, ноутбуки, планшеты и мобильные телефоны.

Никогда не оставляйте автомобильные документы или удостоверения личности в очевидных местах, таких как кухни или коридоры.

Возможность расширения Многие системы домашней безопасности позиционируются как «стартовые комплекты», что обычно подразумевает, что их можно добавлять или расширять в зависимости от ваших потребностей. Это важно, если вы впервые погружаетесь в домашнюю безопасность: вы просто можете сначала не полностью оценить, что вам нужно. Решение установить прочные входные двери простое и надежное, а вот большинство систем безопасности с поддержкой умного дома имеют некоторые функции приложений, которые позволяют удаленно управлять камерами, освещением и датчиками через смартфон.