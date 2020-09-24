Гид покупателя: на что обратить внимание при покупке кресла руководителя

Поскольку все больше количество людей в связи с пандемией работает из дома, как никогда раньше, важность качественного офисного стула невозможно переоценить.

Независимо от того, являетесь ли вы начальником с дорогим офисом или фрилансером, работающим дома, правильное офисное кресло и стол являются наиболее важными предметами, которые придется покупать. Статистика показывает, что многие из сегодняшних рабочих мест заставляют нас сидеть в среднем 1900 часов в год.

Имея это ввиду, абсолютно необходимо найти идеальное офисное кресло, соответствующее вашим потребностям и вашему телу. Понятно, что покупатель может быть ошеломлены всеми, казалось бы, бесконечными типами офисных кресел, стилями, функциями и доступными опциями. Чтобы помочь сориентироваться в нюансах выбора, эксперты компании 4room.ua отвечают на наиболее часто задаваемые вопросы об офисных креслах для руководителей.

Что такое кресло для руководителя?

Офисные кресла для руководителей — самый качественный вид офисных стульев. Они дороже, чем типичное рабочее кресло, и поэтому используются чаще всего руководством. У них властная форма с высокой и широкой спинкой, что создает впечатление строгости и солидности. Они обычно обиты тонкой кожей с деревянным или металлическим четырех- или пятизвездочным колесным основанием.

Чем кресло руководителя отличается от обычного офисного кресла?

Эксперты отмечают, что есть довольно много различий между креслом руководителя и стандартным офисным креслом. Некоторые из наиболее заметных представлены ниже.

Кресло руководителя:

Высокая спина.

Больше и шире обычного офисного кресла.

Широкие удобные подлокотники и переднее сиденье-водопад.

Идеально подходит для статичного использования.

Мягкая амортизация.

Улучшенная подвеска.

Роскошный дизайн и материалы.

Предлагается с более регулируемыми функциями сиденья, спинки и основания.

Более формальный стиль.

По более высокой цене и зачастую лучше.

Сделано на долгие годы.

Рабочий или менеджерский стул:

Имеет спину от низкого до среднего роста с короткими подлокотниками или без них.

Компактный размер.

Меньше настраиваемых функций.

Изготовлено из менее качественных материалов, таких как экокожа, ткань и пластик.

Лучше всего подходит для тех, кто сидит и стоит много раз в течение дня.

Идеально подходит для использования на стойках регистрации и ассистента.

Какие офисные кресла для руководителей лучше всего подходят для комфорта и поддержки?

Дизайн кресла будет либо улучшать его комфорт, либо улучшать здоровье. Хорошее эргономичное офисное кресло руководителя обеспечит поддержку тела и мобильность при выполнении повседневных рабочих задач.

Те, кто сидит в неудобных или плохо спроектированных офисных креслах, менее продуктивны, более склонны к проблемам с шеей и спиной и более склонны пропускать работу из-за проблем со здоровьем. Именно здесь лучше всего подходят эргономичные офисные стулья.

Эти офисные кресла для руководителей созданы для оптимальной эффективности и комфорта на рабочем месте. Они укрепляют здоровье, за счет поддержки шеи, позвоночника и всего опорно — двигательного аппарата. Специальная конструкция повторяет естественную кривизну позвоночника, обеспечивая поддержку во всех тех местах, которые наиболее подвержены влиянию длительного сидения.

Какие черты следует искать в кресле для руководителя?

Основные черты, на которые следует обратить внимание в кресле для возможного претендента на должность руководителя, включают:

Подголовник: Спинки офисных стульев обычно высокие, но убедитесь, что фиксированный угол наклона подголовника удобен при сидении. Он должен будет правильно поддерживать вашу шею и голову, снимая и предотвращая давление.

Поясничная поддержка: поддержка поясницы необходима в течение нескольких часов сидения. Регулируемая опора позволяет установить оптимальное положение для спины и позвоночника.

Регулируемость: регулируемых механизмов на одном офисном кресле может быть от 5 до 14 в зависимости от цены и качества. В идеале понадобится тот, у которого есть регулируемая по высоте базы, сиденья и спинки, как минимум, высота подлокотника. Когда вы сидите, ваши ступни всегда должны лежать на полу, а руки должны удобно лежать на столе, без какого-либо напряжения в плечах или области ключицы. Кроме того, убедитесь, что выбранный стул удобно помещается под столом.

Амортизация и подвеска: уровень комфорта, никогда не будет выше, чем обеспечиваемый набивкой и подвеской. Убедитесь, что у вас достаточно и того, и другого на любом выбранном кресле.

Какой материал лучше для кресла руководителя?

Самый популярный, прочный и долговечный материал — натуральная кожа. Цвет кожи, дизайн и форма кресла будут определять стиль.

Кожа темно-коричневого, теплого коричневого, черного и бордового цветов может быть современной и традиционной по стилю в зависимости от дизайна кресла руководителя.

Белая, серая, бежевая или пастельная кожа — это гламурный современный образ в женственном офисе.

Современные кресла для руководителей часто бывают гладкими с прямыми линиями и эстетикой 1950-х годов.

Изогнутые и прямые офисные кресла склоняются к традиционному стилю в сочетании с деревянной основой.

Конечно, некоторые кресла для руководителей могут быть выполнены из других тканей, включая гобелен, сетку, синтетическую смесь и многое другое.

Стоит ли ставить ролики на офисное кресло?

Да. Ролики обеспечивают мобильность, позволяя подниматься и отталкиваться от стола. Еще одно удобство, которое может предложить кресло на колесиках, — быстро взять что-нибудь с ближайшего стола, не вставая.

Что лучше: поворотное или фиксированное?

Поворотные офисные кресла предлагают большую гибкость и мобильность по сравнению с фиксированной базой. Это особенно удобно, если вы работаете с U-образным или L-образным столом, который требует поворота для доступа к различным элементам на рабочем столе.