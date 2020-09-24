Гид покупателя: на что обратить внимание при покупке кресла руководителя

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Поскольку все больше количество людей в связи с пандемией  работает из дома, как никогда раньше, важность качественного офисного стула невозможно переоценить. 

Независимо от того, являетесь ли вы начальником с дорогим офисом или фрилансером, работающим дома, правильное офисное кресло и стол являются наиболее важными предметами, которые придется покупать. Статистика показывает, что многие из сегодняшних рабочих мест заставляют нас сидеть в среднем 1900 часов в год.

Имея это ввиду, абсолютно необходимо найти идеальное офисное кресло, соответствующее вашим потребностям и вашему телу. Понятно, что покупатель может  быть ошеломлены всеми, казалось бы, бесконечными типами офисных кресел, стилями, функциями и доступными опциями. Чтобы помочь сориентироваться в нюансах выбора, эксперты компании 4room.ua отвечают на наиболее часто задаваемые вопросы об офисных креслах для руководителей.

Что такое кресло для руководителя?

Кресло руководителя

Фото: 4room.ua

Офисные кресла для руководителей — самый качественный вид офисных стульев. Они дороже, чем типичное рабочее кресло, и поэтому используются чаще всего руководством. У них властная форма с высокой и широкой спинкой, что создает впечатление строгости и солидности. Они обычно обиты тонкой кожей   с деревянным или металлическим четырех- или пятизвездочным колесным основанием.

Чем кресло руководителя отличается от обычного офисного кресла?

Эксперты отмечают, что есть довольно много различий между креслом руководителя и стандартным офисным креслом. Некоторые из наиболее заметных представлены ниже.

Кресло руководителя: 

  • Высокая спина.
  • Больше и шире обычного офисного кресла.
  • Широкие удобные подлокотники и переднее сиденье-водопад.
  • Идеально подходит для статичного использования.
  • Мягкая амортизация.
  • Улучшенная подвеска.
  • Роскошный дизайн и материалы.
  • Предлагается с более регулируемыми функциями сиденья, спинки и основания.
  • Более формальный стиль.
  • По более высокой цене и зачастую лучше.
  • Сделано на долгие годы.

Рабочий или менеджерский стул:

  • Имеет спину от низкого до среднего роста с короткими подлокотниками или без них.
  • Компактный размер.
  • Меньше настраиваемых функций.
  • Изготовлено из менее качественных материалов, таких как экокожа, ткань и пластик.
  • Лучше всего подходит для тех, кто сидит и стоит много раз в течение дня.
  • Идеально подходит для использования на стойках регистрации и ассистента.

Какие офисные кресла для руководителей лучше всего подходят для комфорта и поддержки?

Дизайн кресла будет либо улучшать его комфорт, либо улучшать здоровье. Хорошее эргономичное офисное кресло руководителя обеспечит поддержку тела и мобильность при выполнении повседневных рабочих задач.

Те, кто сидит в неудобных или плохо спроектированных офисных креслах, менее продуктивны, более склонны к проблемам с шеей и спиной и более склонны пропускать работу из-за проблем со здоровьем. Именно здесь лучше всего подходят эргономичные офисные стулья.

Эти офисные кресла для руководителей созданы для оптимальной эффективности и комфорта на рабочем месте. Они укрепляют здоровье,   за счет поддержки шеи, позвоночника и всего опорно — двигательного аппарата. Специальная конструкция повторяет естественную кривизну позвоночника, обеспечивая поддержку во всех тех местах, которые наиболее подвержены влиянию длительного сидения.

Какие черты следует искать в кресле для руководителя?

Кресло руководителя

Фото: 4room.ua

Основные черты, на которые следует обратить внимание в кресле для возможного претендента на должность руководителя, включают:

  • Подголовник: Спинки офисных стульев обычно высокие, но убедитесь, что фиксированный угол наклона подголовника удобен при сидении. Он должен будет правильно поддерживать вашу шею и голову, снимая и предотвращая давление.
  • Поясничная поддержка: поддержка поясницы  необходима в течение нескольких часов сидения. Регулируемая опора позволяет установить оптимальное положение для  спины и позвоночника.
  • Регулируемость: регулируемых механизмов на одном офисном кресле может быть от 5 до 14 в зависимости от цены и качества. В идеале  понадобится тот, у которого есть регулируемая по высоте базы, сиденья и спинки, как минимум, высота подлокотника. Когда вы сидите, ваши ступни всегда должны лежать на полу, а руки должны удобно лежать на столе, без какого-либо напряжения в плечах или области ключицы. Кроме того, убедитесь, что выбранный  стул удобно помещается под столом.
  • Амортизация и подвеска: уровень комфорта,   никогда не будет выше, чем обеспечиваемый набивкой и подвеской. Убедитесь, что у вас достаточно и того, и другого на любом выбранном кресле.

Какой материал лучше для кресла руководителя?

Самый популярный, прочный и долговечный материал — натуральная кожа. Цвет кожи, дизайн и форма кресла будут определять стиль.

  • Кожа темно-коричневого, теплого коричневого, черного и бордового цветов может быть современной  и традиционной по стилю в зависимости от дизайна кресла руководителя.
  • Белая, серая, бежевая или пастельная кожа — это гламурный современный образ в женственном офисе.
  • Современные кресла для руководителей часто бывают гладкими с прямыми линиями и эстетикой 1950-х годов.
  • Изогнутые и прямые офисные кресла склоняются к традиционному стилю в сочетании с деревянной основой.

Конечно, некоторые кресла для руководителей могут быть выполнены из других тканей, включая гобелен, сетку, синтетическую смесь и многое другое.

Стоит ли ставить ролики на офисное кресло?

Да. Ролики обеспечивают мобильность, позволяя подниматься и отталкиваться от стола. Еще одно удобство, которое может предложить кресло на колесиках, — быстро взять что-нибудь с ближайшего стола, не вставая.

Что лучше: поворотное или фиксированное?

Поворотные офисные кресла предлагают большую гибкость и мобильность по сравнению с фиксированной базой. Это особенно удобно, если вы работаете с U-образным или L-образным столом, который требует поворота для доступа к различным элементам на рабочем столе.

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