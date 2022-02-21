Гид покупателя: назначение подъемного стола, его конструктивные особенности и достоинства эксплуатации

Для подъема различных грузов используется грузоподъемное оборудование. Одним из популярных разновидностей таких конструкций являются подъемные столы. Простое их устройство положительно сказывается не только на надежности, но и на стоимости. Установки могут работать с грузами, вес которых достигает 10 тонн.

Они поднимают их на максимальную высоту до 10 метров. Использование такого оборудования в складских помещениях или на строительных участках способствует повышению производительности труда, а также минимизирует нагрузку на рабочий персонал.

Что такое подъемный стол, какая у него конструкция

Подъемными столами называют специализированное грузоподъемное оборудование, которое состоит из трех основных конструктивных частей: платформа, подъемный механизм и система управления. Установки имеют не только простую конструкцию, но и не очень сложный принцип функционирования. Они быстро окупаются, являются весьма востребованным оборудованием при необходимости работы с тяжелыми грузами, перемещают их в вертикальном направлении. Чтобы разобраться, как работает подъемный стол, нужно знать его составные детали:

Металлическая платформа, которую называют столом. На ней располагают грузы, что нужно транспортировать вверх или вниз. Подъемный механизм, который состоит из системы перекрестных рычагов и тяг. Основание. Обеспечивает неподвижность оборудования при его работе. Гидроцилиндры. Приводят в движение подъемный механизм. Маслонасосная станция. Она состоит из двигателя и насоса, которые закачивают масло в цилиндры. Пульт управления.

Принцип работы таких установок достаточно простой. При подаче питания на электромотор насос нагнетает давление масла в системе, приводя в движение штоки гидроцилиндров. Их перемещение способствует раскладыванию подъемного механизма, что приводит к поднятию платформы. Обратный процесс происходит за счет снижения давления масла в системе.

Какие достоинства характерны для оборудования

Подъемные столы имеют ряд очевидных преимуществ, благодаря чему они пользуются популярностью в складских и производственных помещениях, а также в мастерских и на строительных объектах. Из основных достоинств необходимо выделить:

надежность. Оборудование изготавливается из высококачественных легированных сталей;

безопасность эксплуатации. Конструкцией предусматривается наличие специальных клапанов, которые исключают вероятность падения платформы с грузом в случае повреждения конструктивных частей;

минимальные сроки окупаемости. Достигается за счет экономии средств, а также путем увеличения производительности труда;

отсутствие оформления.

После введения в эксплуатацию оборудования персоналу не требуется проходить дополнительное обучение. За счет компактных габаритов (зависит от величины грузоподъемности) изделия не занимают много места в помещении. Кроме того, если они эксплуатируются на одном месте (например, пункт приемки товаров), то их вовсе можно разместить внутри приямка.