Гид покупателя: популярный способ вдохнуть новую жизнь в стены или комнату

Приближается пора летних ремонтов квартир и других помещений. Одним из способов освежить и придать новый вид помещению являются фотообои. Это популярный способ вдохнуть новую жизнь в стену или целую комнату. Стены приобретают и цвет, и структуру, а поскольку есть возможность выбирать мотивы самостоятельно, каждый может реализовать свой индивидуальный подход к дизайну.

Позволяя украсить стены чем-то другим, кроме традиционных узоров, можно создавать пространство в комнате, усилить эмоции и передать сообщения. Фотообои также можно использовать, например, для наклеивания логотипа компании на стену. Судя по данным компании «Граффити», которая занимается поставками отделочных материалов, закупки фотообоев оптом в последнее время увеличились, что может также говорить о популярности этого материала.

Обои с сообщениями

Фотообои получили настоящий импульс в последние годы, отмечают эксперты компании. Пальмы, закаты и туманные леса появляются там, где вы меньше всего этого ожидаете. И в этом есть своя логика — это один из самых эффективных способов визуализировать идеи на уже существующей поверхности. Фотообои идеально подходят ко всему: от обычных квартир и загородных домов до выставочных стендов, офисных помещений до терминалов аэропортов и кафе.

Фотообои также можно использовать как часть рекламной кампании или концепции. Например, ресторан может полностью изменить форму, если стены приобретут новую тематику. С нейтральным интерьером печатная продукция может заставить комнату переместиться с пляжей Таиланда через австрийские альпийские вершины, чтобы наконец приземлиться в наших собственных лесах. Все возможно.

Когда использовать фотообои?

Фотообои можно применять в большинстве комнат внутри помещения. Обычно их используют в качестве фоновой стены в комнате, окрашенной иначе. Фотообои можно использовать для украшения всего, от спален, детских и гостиных в доме до визуализации бренда компании в фойе и на лестничных клетках.

Какого размера фотообои могут быть?

Нет предела площади, которую можно покрыть фотообоями. Часто ширину мокрого полотна можно выбрать самостоятельно, но для облегчения сборки ширина каждого полотна должна быть около 65 см.

Из каких материалов можно заказать фотообои?

Фотообои доступны в нескольких различных материалах. Наиболее распространены варианты печати на флизелине, являющегося наиболее распространенным материалом для обычных обоев, которые вы покупаете в магазине. Существует также ряд других материалов: ламинированный флизелин, винил, винтажный флизелин, самоклеящийся текстиль и поликанва. Какой материал выбрать, зависит от того, где должны находиться обои и насколько они подвержены внешнему износу.