Гид покупателя: виды фильтров для водозаборной скважины

Бурение скважин, намного лучше подходят в качестве целевого водозабора не только на производстве, но и в частных домах. Их производят с использованием буровых установок, что позволяет вести добычу из водоносных горизонтов, находящихся даже на глубине нескольких десятков метров. Важно понимать, что после окончания бурильных работ нужно установить на обсадную трубу качественный фильтр. Чем отличается хороший фильтр для воды из скважины от плохого? Таких отличительных аспектов несколько.

Специалисты компании Giga, рассказывают о некоторых из них и рекомендуют приобретать фильтры только у проверенных дилеров в специализированных магазинах, так как от этого зависит их качество.

Описание качественного фильтра для скважины

Настоящий фильтр не должен:

Окисляться.

Ржаветь.

Обрастать солевыми отложениями.

Заиливаться.

Забиваться.

Иметь слабую пропускную способность.

Прорываться под напором воды.

Пропускать какую-либо часть жидкости мимо фильтровального элемента.

Всем вышеупомянутым требованиям отвечает фильтр для скважины из нержавеющей сетки и скважинный фильтр с полипропиленовым напылением. И совершенно не подходят самодельные варианты сеток из оцинковки, меди и т.д, — отмечают эксперты компании.

Фильтр для скважины из нержавеющей сетки и скважинный

Максимально долговечный и совершенно беспроигрышный вариант постоянной очистки воды от примесей мелкого песка, глины и ила. Не ржавеет даже по прошествию 10 лет, очень прочный. Изготовляется двумя способами: тканым плетением и галунным.

Их основное различие в технических свойствах: тканые имеют большие просветы ячеек и по этой причине эффективно отфильтрованным будет песок более крупной фракции; галунные — напротив имеют минимальный просветы ячеек в свету, и по этой причине способны полностью предотвратить попадание в воду песчинок даже минимального размера.

То есть, наличие фильтра из нержавейки, любого типа плетения, дает возможность очистить воду от загрязнений, плюс гарантированно продлевает срок службы насосного оборудования, особенно центробежного типа, у которого крыльчатка очень чувствительна к песку.

Стоит обратить внимание, что такой фильтр из нержавейки должен иметь сертификат качества и логичную (не сильно дешевую) стоимость https://giga.in.ua/filtr-dlya-skvaginy/filtr-iz-nerzhavejuschej-setki/.

Фильтр с полипропиленовым напылением

Инновационный вариант оснащения обсадной трубы. С функцией очистки воды от песчаных вкраплений, полипропиленовый фильтр справляется на все сто процентов. Причина тому — идеально равномерное и плотное размещение каждого мотка синтетической полипропиленовой нити по всему периметру фильтровой части трубы.

По цене такой фильтр несколько дешевле фильтра из нержавеющей стали. Но это не потому, что у него низкое качество, а только по тому, что более дешевая стоимость самого исходного производственного материала. Все полипропиленовые фильтры производятся в двух вариациях: со щелевым каркасом или с отверстиями. Их разница в диаметрах/размерах отверстий/щелей. У щелевого размер щелей от 0.75 до 3 мм., а в дырчатом размер отверстий минимум 12 мм., а максимум 15 мм https://giga.in.ua/filtr-dlya-skvaginy/filtr-s-polipropilenovym-napyleniem/.

Такой полипропиленовый фильтр позволяет получить:

Идеально отфильтрованную воду.

Фильтр который не подвержен коррозии, обростанию солевых отложений, плесени имеющий срок службы более 20 лет и прекрасную пропускную способность.

Что выбрать нержавеющий или полипропиленовый фильтр?

В целом, как нержавеющей так и полипропиленовый фильтры подходят для эксплуатации в скважинах с несвязными или связными грунтами, на порядок продлевают срок службы как самой скважины так и насосного оборудования, имеют достаточно длинные сроки эксплуатации, доступную ценовую стоимость. Какой из них выбрать — решение техническое. Специалисты рекомендуют исходить из того, какие примеси доминируют в грунтовых водах, какой фракции эти примеси и какое их общее количество.