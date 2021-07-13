Гид покупателя: выбор между газовым,  угольным и электрическим грилем

Ничто так не говорит о лете, как непринужденное барбекю с семьей и друзьями вместе с хорошей, приготовленной на гриле едой. Независимо от того, насколько тщательно вы выбираете мясо, птицу, рыбу и овощи, качество гриля играет большую роль в конечном результате.

Как сделать правильный выбор между газовым, угольным и электрическим грилем, рассказывают эксперты компании Foxtrot.

Прежде всего следует ответить на такие вопросы. Где вы собираетесь жарить? Как часто вы будете готовить на гриле? Сколько стоит жарить на гриле? Ответы на эти вопросы упростят выбор мангала. В дополнение к этому, нужно просто подобрать наиболее практичный гриль в соответствии с вашими потребностями и тот, который вам больше нравится. Есть много типов грилей на выбор, и варианты гриля могут быть разными.

Электрический гриль

Электрический гриль TEFAL OptiGrill Elite GC750D30 позволяет готовить просто в квартире. Фото: foxtrot.com.ua

Вы хотели поэкспериментировать с приготовлением любимых блюд на гриле или расширить свои кулинарные способности, но не хотите тратить время и нервы на приготовление пищи на газовом или угольном гриле? Пожалуй, пора присмотреться к электрическим грилям.

В отличие от газовых грилей, которым нужен пропан или природный газ, и угольных грилей, которым нужен древесный уголь или брикеты, с помощью электрического гриля готовить легко. Такому устройству нужна только розетка поблизости. Электрические грили бывают разных размеров и вариантов и просты в использовании. Кроме того, такой гриль быстро нагревается, и вы можете хорошо контролировать температуру на протяжении всего процесса приготовления.

Еще одним преимуществом электрического гриля является то, что вы можете использовать его на большинстве кухонь или балконов в многоквартирных домах.

Преимущества электрического гриля

Прогревается быстрее, чем другие варианты Удобный Большинство электрических грилей одобрено для использования в помещении. Более экологически чистый Подходит для небольших домов, в которых есть ограничения для других типов барбекю.

Недостатки электрического гриля

Не все электрические грили могут достигать такой же высокой температуры, как другие типы грилей. Нужен доступ к электричеству Большинство электрических грилей имеют более ограниченную рабочую поверхность, чем, например, газовые.

Газовый гриль

Газовый гриль подходит для тех, кто хочет часто готовить на гриле и имеет для этого много места или собственный двор. Газовые грили легко разжечь, быстро нагреть и легко настроить нагрев до желаемой температуры. Они просты в использовании, и каждый раз легко получать хороший результат.

Кроме того, многие газовые грили предлагают дополнительные аксессуары, такие как сковородка, камень для пиццы, а также вращающиеся шпажки. У большинства газовых грилей также есть боковая горелка. Газовые грили подходят для большинства вещей, которые вы хотите приготовить на гриле, будь то мясо, морепродукты, овощи или пицца.

Преимущества газового гриля

Быстро нагревается, следует только разогревать, что занимает около 5-15 минут.

Предлагает несколько различных принадлежностей для барбекю.

Могут быть одновременно разные зоны для температур.

Предлагает широкий ассортимент нестандартных аксессуаров.

Недостатки газового гриля

Часто требуется больше места для хранения и использования.

Не всегда допускается во всех типах домов.

Ограниченная мобильность.

Требует наличия газа.

Угольный гриль

Угольный гриль — это выбор для тех, кто хочет настоящего барбекю с дымком. При приготовлении блюд на углях важно следить за их температурой. Термометр для приготовления пищи очень помогает предотвратить её перегревание.

Именно жир из продуктов, который стекает на древесный уголь и испаряется, придает вкус блюдам, приготовленным на таким способом. Угольные грили часто занимают мало места, экономичны и, как правило, их легче перемещать, чем газовые. Приготовление пищи на угольном гриле требует немного больше усилий, потому что требуется время, чтобы уголь стал по-настоящему горячим.

Важно помнить, что когда вы готовите на гриле на сильном огне, продукты будут прожариваться, даже если вы снимете их с гриля. Если вы хотите, чтобы внутренняя температура куска мяса достигла определенной температуры, важно закончить приготовление на гриле до того, как термометр достигнет этой температуры. То же самое относится ко всем остальным продуктам, которые кладут на гриль.

В целом, гриль на углях — более дешевая альтернатива, но обычно он занимает больше времени, если сравнивать с газовыми и электрическими грилями. Но запах только что зажженного угля в жаркий летний день — это уже ностальгия.

Преимущества мангала на древесном угле

Занимает мало места

Часто бывает дешевле газового гриля

Придает блюдам отчетливый вкус, приготовленный на углях, если все сделано правильно.

Недостатки мангала на углях

Длительный нагрев.

Требуется наличие угля, брикетов или дров.

Не может быть выключен немедленно, и с золой необходимо обращаться должным образом.

При приготовлении на гриле требуется много места, и его нельзя использовать во всех типах домов.

Резюме

Различные типы гриля — газовый, угольный и электрический — зависят от того, где вы собираетесь готовить и для чего вы должны использовать гриль.

Самые универсальные — электрические грили, как правило, более портативны, чем их газовые и угольные аналоги, их легче устанавливать и чистить, что делает их идеальными для тех, кто живет в квартирах или других небольших помещениях.

Вообще для всех, кто любит жарить на гриле, вполне возможно иметь несколько разных типов грилей для разных случаев. Например, газовый гриль для ежедневного приготовления на гриле со скоростью не ниже духовки. Или гриль на углях для максимального уюта на выходных на природе. Электрический гриль хорошо подходит тем кто, любит готовить в квартире в любое время года и в любую погоду.