Гид покупателя: зачем нужна сосковая резина и что это такое

Эффективность, а также безопасность использования сельхозтехники зависит от качества и исправности всех ее комплектующих элементов, в том числе расходных материалов, отмечают эксперты компании Damilk. Автоматизация доения положительно отразилась как на количестве, так и на качестве получаемого продукта. Сосковая резина для доильных аппаратов обеспечивает комфортное обслуживание животных. Купить такой расходник можно даже в интернет-магазинах https://damilk.ua/zapchasti/filter/tip-tov-zap-k-doi-apparature:soskovaja-rezina/ уверяют специялисты компании.

Как работает сосковая резина

Замену сосковой резины на доильном аппарате нужно проводить раз в год, если она выполнена из силикона, и в два раза чаще, если используется каучуковый расходный материал. Состоит она из таких элементов как:

головка — верхняя часть;

чулок — размещен посередине;

молочная трубка внизу.

Важно, чтобы размер сосковой резины подходит под вымя обслуживаемой особи. Это даст возможность обеспечить герметичность, сохранив вакуум в системе и обеспечив продуктивное, безопасное доение.

Расходный материал напрямую соприкасается с выменем животного, поэтому его качеству нужно уделить особое внимание. Пользователи оценили преимущества силиконовых изделий, поэтому модели из каучука используются сегодня редко. Силикон долговечен, совместим с пищевыми продуктами, он не меняет цвет или запах молока. Материал стоит больше каучука, но служит в два раза дольше и удобнее в использовании.

В среднем обслуживание одной особи отнимает около 6 минут, за каждую из которых резина сжимается до 70 раз. Чтобы на материале не возникали трещины, он должен быть эластичным и прочным. Силикон хорошо справляется с поставленными задачами. От целостности и упругости резины зависит безболезненность процесса, это влияет на молокоотдачу и здоровье домашнего скота.

Применение сосковой резины

Чтобы продлить срок службы расходника и обеспечить удобство и безопасность его применения, нужно чистить сосковую резину после каждого доения. Внутренние стенки изделия должны быть гладкими, если вы нащупали неровности, рекомендуется устранить их, используя щетку и специальные средства.

Правильный уход и замена расходного материала в соответствии с регламентом дадут возможность избежать размножения бактерий, которое может привести к заболеванию домашнего скота. Также важно учитывать жесткость изделий. Если хотя бы один элемент не соответствует норме, нужно менять весь комплект.

Тем, кого интересует сосковая резина для доильного аппарата, купить расходный материал удобнее всего в интернет-магазине. Здесь можно получить помощь в выборе изделия и рекомендации по уходу за ним.