Гід покупця: що таке ОСЦВП та чому без нього не можна їздити за кермом авто

Опубликовано

Як і при покупці автомобіля, коли справа доходить до покупки страховки, не існує єдиного оптимального рішення. Експерти компанії AUTOBOOKING рекомендують переконатися, що ціна — не єдиний фактор, про який ви думаєте, вибираючи страховку автотранспортного засобу. У автовласника є широкий вибір, і йому слід вивчити пропозиції різних страхових компаній, щоб переконатися, що він вибирає продукт, який відповідає його потребам і обставинам. Тим паче сьогодні  страхування ОСЦПВ вже дозволяється оформлювати онлайн та в електронному вигляді.

Види автострахування

Фото: autobooking.com

Якщо ви володієте і керуєте особистим автотранспортним засобом в Україні, вам необхідно знати три основних типи загального страхування автотранспортних засобів:

  • Обов’язкове страхування третіх осіб ОСЦПВ (ОСАГО — російською) / обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності /автоцивілка — потрібно на всій території країни. Воно захищає будь-яку людину, яку ви можете травмувати під час водіння. Це не альтернатива оформлення автомобільного полісу для покриття ваших фінансових зобов’язань, таких як пошкодження  вашого власного транспортного засобу.
  • Так звана «Зелена карта» —  обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності міжнародного зразка, яке діє на території країн-членів цієї системі.
  • Комплексне страхування КАСКО — покриває збитки вашому  автомобілю і майну інших людей, а також крадіжку і деякі інші ризики, плюс в деяких випадках судові витрати.

Обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності

В Україні діє система обов’язкового страхування від нещасних випадків на дорогах, відоме як обов’язкове страхування перед третіми особами (ОСЦПВ).

Ця форма страхування захищає будь-яку людину,  якій ви можете заподіяти травму під час водіння автомобіля, включаючи пішоходів, велосипедистів та інших учасників дорожнього руху.

Важливо знати:

  • Ця форма страхування є обов’язковою на всій території України.
  • Ви повинні відразу придбати таку страховку при реєстрації автомобіля
  • Забороняється керувати транспортним засобом, який не має цієї форми страхування.

Однак ви не застраховані від пошкодження вашого транспортного засобу,  а також від крадіжки вашого транспортного засобу або його вмісту, і ця форма страхування не покриває вашу юридичну відповідальність, за винятком щодо тілесних ушкоджень, заподіяних іншій особі під час водіння.

Власники транспортних засобів ризикують значними фінансовими й особистими втратами, потенційно в десятки, а то і сотні тисяч гривень, якщо вони не зможуть оформити інші форми страхування автотранспортних засобів поряд зі своїм обов’язковим покриттям.

Комплексне страхування КАСКО

Фото: autobooking.com

Комплексне страхування пропонує власникам транспортних засобів максимальний спокій. Воно покриває ремонт або заміну вашого автомобіля в разі таких подій, як крадіжка, зіткнення, пожежа, зловмисний збиток і збитки, пов’язані з погодними умовами.

Воно також може покривати ремонт і заміну будь-яких інших транспортних засобів, пошкоджених вашим автомобілем в результаті аварії, а також матеріальні збитки.

Зазвичай ви вибираєте комплексну страховку, якщо ваш автомобіль знаходиться в хорошому стані. Якщо ваш автомобіль не перебуває в хорошому стані або якщо у нього є проблеми, такі як іржа або не відремонтовані ушкодження, страховики можуть не погодиться на контракт, або він буде дорогим.

Комплексне автострахування є високо конкурентним, оскільки компанії пропонують широкий спектр включень і додаткових послуг, від захисту лобового скла до використання орендованих автомобілів.

Like

Читайте также: