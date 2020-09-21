Гід покупця: що таке ОСЦВП та чому без нього не можна їздити за кермом авто

Як і при покупці автомобіля, коли справа доходить до покупки страховки, не існує єдиного оптимального рішення. Експерти компанії AUTOBOOKING рекомендують переконатися, що ціна — не єдиний фактор, про який ви думаєте, вибираючи страховку автотранспортного засобу. У автовласника є широкий вибір, і йому слід вивчити пропозиції різних страхових компаній, щоб переконатися, що він вибирає продукт, який відповідає його потребам і обставинам. Тим паче сьогодні страхування ОСЦПВ вже дозволяється оформлювати онлайн та в електронному вигляді.

Види автострахування

Якщо ви володієте і керуєте особистим автотранспортним засобом в Україні, вам необхідно знати три основних типи загального страхування автотранспортних засобів:

Обов’язкове страхування третіх осіб ОСЦПВ (ОСАГО — російською) / обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності /автоцивілка — потрібно на всій території країни. Воно захищає будь-яку людину, яку ви можете травмувати під час водіння. Це не альтернатива оформлення автомобільного полісу для покриття ваших фінансових зобов’язань, таких як пошкодження вашого власного транспортного засобу.

— потрібно на всій території країни. Воно захищає будь-яку людину, яку ви можете травмувати під час водіння. Це не альтернатива оформлення автомобільного полісу для покриття ваших фінансових зобов’язань, таких як пошкодження вашого власного транспортного засобу. Так звана «Зелена карта» — обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності міжнародного зразка, яке діє на території країн-членів цієї системі.

— обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності міжнародного зразка, яке діє на території країн-членів цієї системі. Комплексне страхування КАСКО — покриває збитки вашому автомобілю і майну інших людей, а також крадіжку і деякі інші ризики, плюс в деяких випадках судові витрати.

Обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності

В Україні діє система обов’язкового страхування від нещасних випадків на дорогах, відоме як обов’язкове страхування перед третіми особами (ОСЦПВ).

Ця форма страхування захищає будь-яку людину, якій ви можете заподіяти травму під час водіння автомобіля, включаючи пішоходів, велосипедистів та інших учасників дорожнього руху.

Важливо знати:

Ця форма страхування є обов’язковою на всій території України.

Ви повинні відразу придбати таку страховку при реєстрації автомобіля

Забороняється керувати транспортним засобом, який не має цієї форми страхування.

Однак ви не застраховані від пошкодження вашого транспортного засобу, а також від крадіжки вашого транспортного засобу або його вмісту, і ця форма страхування не покриває вашу юридичну відповідальність, за винятком щодо тілесних ушкоджень, заподіяних іншій особі під час водіння.

Власники транспортних засобів ризикують значними фінансовими й особистими втратами, потенційно в десятки, а то і сотні тисяч гривень, якщо вони не зможуть оформити інші форми страхування автотранспортних засобів поряд зі своїм обов’язковим покриттям.

Комплексне страхування КАСКО

Комплексне страхування пропонує власникам транспортних засобів максимальний спокій. Воно покриває ремонт або заміну вашого автомобіля в разі таких подій, як крадіжка, зіткнення, пожежа, зловмисний збиток і збитки, пов’язані з погодними умовами.

Воно також може покривати ремонт і заміну будь-яких інших транспортних засобів, пошкоджених вашим автомобілем в результаті аварії, а також матеріальні збитки.

Зазвичай ви вибираєте комплексну страховку, якщо ваш автомобіль знаходиться в хорошому стані. Якщо ваш автомобіль не перебуває в хорошому стані або якщо у нього є проблеми, такі як іржа або не відремонтовані ушкодження, страховики можуть не погодиться на контракт, або він буде дорогим.

Комплексне автострахування є високо конкурентним, оскільки компанії пропонують широкий спектр включень і додаткових послуг, від захисту лобового скла до використання орендованих автомобілів.