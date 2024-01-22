Гід покупця: як купити Біткоїн за допомогою кредитної картки?

Банківська карта — один з простих способів, як вигідно придбати криптовалюту за фіатні кошти. Тож кожен може без проблем купити Біткоїн за допомогою кредитної картки на багатьох криптобіржах в Україні.

Особливості покупки криптовалюти з кредитної карти

Перед тим, як купити Біткоїн за допомогою кредитної карти, треба дізнатися всі можливі комісії. Наприклад, банк висуває свої вимоги щодо застосування кредитних коштів.

Плюси від використання кредитної картки:

Миттєве оформлення угоди без очікування власних коштів — висока волатильність криптовалюти потребує швидких рішень.

Простий спосіб оплати — для новачків він підходить завдяки тому, що такі операції він проводить регулярно в повсякденному житті.

Грошові перекази миттєві й не потребують обробки в декілька днів, як це буває з готівкою.

Проте необхідно використовувати свою картку тільки на перевірених біржах з гарною репутацією. Не вводьте реквізити картки на сумнівних платформах — є ризик натрапити на шахраїв.

Також треба раціонально оцінювати, як така покупка вплине на ваш кредитний рейтинг у банку й чи є можливість швидко закрити цей кредит. Отже, важливо бути обережними зі своїми фіатними грошима при покупці криптовалюти.

Інструкція, як сплатити Біткоїн кредитною карткою

Якщо ж хтось твердо вирішив, що може купити Біткоїн за кредитні кошти, то використання кредитної карти майже нічим не відрізняється від використання дебетної на самій платформі.

Розглянемо алгоритм дій на прикладі української криптобіржі WhiteBIT.

Як купити Біткоїн:

Авторизуйтеся на платформі. Зайдіть на сторінку «Загальний баланс». Натисніть на кнопку «Купити крипту». У вікні, що з’являються, треба вибрати криптовалюту, вказати суму, вибрати валюту для оплати.

Також необхідно прочитати документ «Умови використання сервісу», а потім погодитися, якщо ви приймаєте ці вимоги.

Таким чином, купити Біткоїн за допомогою кредитної картки не складно. Але ви маєте проаналізувати власні спроможності щодо цієї покупки й вибирати перевірені платформи або біржі.