Гид потребителя: Что такое сюрвейерские услуги в грузоперевозках?

Люди, которые периодически сталкиваются со сферой грузоперевозок наверняка хотя бы раз слышали такой термин, как сюрвейерские услуги. Однако, многие совершенно не понимают, что имеется в виду, думают, что это доставка мебели, бананов или любых других товаров. На самом деле все намного проще, — говорят специалисты компании «Грузар».

Сюрвейерских услуги — это операция по оценки особенностей груза, которая позволяет понять всю специфику предстоящей грузоперевозки, пишет сайт gruzar.com.ua. В первую очередь, делают это для того, чтобы понять какое количество товаров и каким образом следует доставить.

Специфика сюрвейерских услуг

На общих характеристиках груза все не заканчивается. Существуют и другие детали, которые нужно учесть в зависимости от того, что нужно перевезти. Например, сюрвейерская оценка для доставки мебели gruzar.com.ua/perevozka-mebeli подразумевают так же ее маркировку, выбор способа загрузки, ее оптимального размещения и закрепления внутри кузова автомобиля, а также планирование выгрузки на конечном адресе. Вся процедура сюрвейерских услуг от начала и до конца выполняется одним человеком(экспертом).

Нередко клиенты компании не понимают зачем нужны сюрвейерские услуги, — отмечают эксперты «Грузар». Все дело в том, что они существенно упрощают весь процесс перевозки. Более того, предварительная детальная оценка предстоящей работы позволяет заключить договор между исполнителем и заказчиком на максимально выгодных для обеих сторон условиях. Это сводит к минимуму возможность возникновения спорной ситуации, а даже если таковая имеет место быть, то решить ее становится куда проще.

К примеру, если доставка мебели не обошлась без повреждения груза, то благодаря сюрвейерской оценки очень легко определить кто несет ответственность. Если перевозчик не следовал тем нормам транспортировки, упаковки или погрузки, которые описал в договоре, то отвечать должен он. Если же все было выполнено в полном соответствии с пунктами договора, скорей всего виновного стоит искать со стороны клиента. Стоит отметить, что ранее подобная предварительная оценка выполнялась исключительно в морских перевозках, но с ростом объема автоперевозок она перекочевала и в данный сегмент рынка.

Преимущества сюрвейерских услуг

Чаще всего это нужно страховым компаниям, которые работают в сфере грузоперевозок. Таким образом они могут максимально подробно оценить все риски и составить коммерческое предложение для клиента. Это особенно актуально при доставке мебели из дорогих пород дерева, которая сильно подвержена механическим повреждением и требует поддержания особых условий для перевозки.

Поэтому, очень часто именно страховые организации нанимают контролеров для осуществления сюрвейера. Такого специалиста можно нанять как у отдельного перевозчика, так и у фирмы, которая специализируется исключительно на сюрвейерской оценке и не занимается транспортировкой чего-либо. Самые крупные игроки в данной отрасли это Nord West, CALIBRA или TopFrame. Стоит отметить, что каждая подобная компания делает упор на свой вид транспорта: авиационный, морской, железнодорожный и автомобильный. Поэтому каких бы то общих требований и норм для оценки качества их работы не существует. В связи с этим при выборе сюрвейера главным критерием является его репутация.