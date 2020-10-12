Гид предпринимателя: как закрыть малое предприятие (СПД, ФОП)

Помимо воздействия на здоровье населения, коронавирусная болезнь (COVID-19) вызвала серьезный экономический шок.

Результаты опросов показывают, что пандемия уже вызвала закрытия среди малых предприятий всего через несколько недель после ее начала. Как отмечают юристы компании МИБ, закрытие СПД уже некоторое время одна из самых востребованных услуг в этой юрфирме. Предприниматели, которые закрылись, в основном указали на снижение спроса и проблемы с реализацией, при этом сбои в цепочке поставок были меньшим фактором.

В среднем малые предприятия сообщили о сокращении своей активной занятости на 40% с января. Воздействие также было различным в разных отраслях: розничная торговля, искусство и развлечения, бытовые услуги, общественное питание и гостиничный бизнес сообщают о сокращении занятости более чем на 50%; Напротив, в сферах финансов, профессиональных услуг и недвижимости было меньше сбоев, поскольку эти отрасли смогли лучше перейти на удаленное производство.

Несмотря на то, что существует множество советов о том, как оправиться от неудач в бизнесе и как извлечь из них уроки,не менее важно быть готовым справиться со всем, что к этому ведет. Закрытие малого бизнеса — это не просто закрытие двери и уход. Есть много административных задач, о которых нужно позаботиться, и есть много вероятностей упустить важные детали.

Как закрыть СПД: основы

От эмоциональной стороны закрытия бизнеса до логистики — при закрытии малого бизнеса нужно многое сделать. Часто закрытие бизнеса представляет собой сложный многоэтапный процесс, который отнимает много времени, энергии и даже денег.

Специалисты МИБ советуют выполнить следующие общие шаги:

Примите самое сложное решение Подготовьтесь к упорядоченному и стратегическому закрытию Привлеките всех лиц, принимающих решения Сообщите об это своим сотрудникам, если они есть Сделайте аудит непогашенных счетов Оповестите своих клиентов и начните закрывать счета Подготовьте документы о расторжении контрактов Позаботьтесь о своих налоговых обязательствах Отмена бизнес-лицензий и разрешений Оплатите непогашенные долги Ведите учет всех этих действий Найдите время, чтобы все проанализировать,не отчаивайтесь и двигайтесь дальше

Это общие пожелания, ваши точные шаги или сроки могут отличаться в зависимости от потребностей. Ускорить процессы и помочь избежать неверных шагов, могут квалифицированные юристы.

Примите самое сложное решение

Первый шаг в этом процессе — отложить эмоции на время, достаточное для того, чтобы серьезно и честно взглянуть на состояние вашего бизнеса. Как только вы это сделаете, вы сможете принять самое сложное деловое решение: делаете ли вы все возможное, чтобы бизнес продолжал работать, или вы его закрываете?

Эксперты называют несколько основных признаков того, что пора прекратить деятельность. Красные флажки несостоятельного малого бизнеса включают:

Использование личных кредитных карт для покрытия расходов из-за того, что вы не соответствуете прогнозам доходов

Проблемы со здоровьем

Вы любите свой продукт больше, чем ваши клиенты

Увольнение ключевых сотрудников

Приготовьтесь к упорядоченному и стратегическому прекращению деятельности



После того как вы приняли решение, ваша работа по закрытию малого бизнеса только начинается.

Например, вам нужно выяснить, как ликвидировать активы, рассчитаться с кредиторами, закрыть счета клиентов, уволить персонал и еще миллион мелких деталей. Процесс может быть утомительным, поэтому рекомендуется обратиться за профессиональной помощью к юристам, бухгалтерам, брокерам и другим бизнес-специалистам.

Если вы индивидуальный предприниматель или являетесь единственным владельцем, вы можете принять решение и свернуть бизнес самостоятельно.

Однако, если у вас есть партнеры или инвесторы, это должен быть групповой процесс. Вам нужно сначала обсудить принятое решение с любыми партнерами и инвесторами и следовать процессу закрытия бизнеса, который вы изложили в любых письменных соглашениях.

Сбор долгов

После того как вы объявите о закрытии своего бизнеса, вам будет сложно получить какие-либо невыплаченные платежи. А с налогами и возможными судебными издержками вам понадобятся наличные деньги.

Разработайте агрессивную стратегию сбора платежей для любых неоплаченных счетов, прежде чем публично объявить о закрытии вашего бизнеса. Вы можете сделать это, предложив скидки на немедленные платежи или позвонив менеджеру по работе с клиентами напрямую (или посетив их лично).

Оповестите своих клиентов и начните закрывать счета

Как только вы соберете как можно больше, сообщите клиентам о закрытии в кратчайшие сроки, чтобы они могли начать принимать альтернативные меры.

Вам будет сложно закрыть бизнес, но это также будет сложно для клиентов, которые полагаются на ваши услуги или продукты. Не оставляйте их в затруднительном положении.

Позаботьтесь о своих налоговых обязательствах и долгах

Это зависит от вашего бизнеса, но, по крайней мере, вам обычно необходимо:

Подать окончательную налоговую декларацию о доходах, налогах с продаж и наемных работников.

Отмените свой идентификационный номер работодателя

Сообщите о продаже любых бизнес-активов

Примите меры по выплате любых непогашенных долгов по мере свертывания бизнеса. Это включает в себя не только то, что вы должны кредиторам, но и различным поставщикам и продавцам, обслуживающим ваш бизнес.

Ликвидация бизнес-активов — также хороший способ превратить такие вещи, как офисное оборудование и списки клиентов, в наличные, которые можно использовать для погашения долгов.

Целесообразно хранить все важные записи, включая налоговую информацию и информацию о занятости, в течение трех лет после закрытия бизнеса.

После того как вы полностью оправились от неудач своего малого бизнеса, вы должны быть готовы начать все заново. Это может означать что угодно: от создания нового предприятия до присоединения к существующему стартапу или получения традиционной работы в традиционной компании.

О перезапуске легче сказать, чем сделать, но если вы извлечете уроки из своей неудачи, вы, вероятно, окажетесь в лучшем положении, чем когда вы начали бизнес, который потерпел неудачу.