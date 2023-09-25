Гид покупателя: отличие профессионального кухонного оборудования от домашнего
Количество людей, открывающих собственные рестораны или бары, может варьироваться в разных странах и регионах, и это зависит от множества факторов, включая экономическую ситуацию, культурные тенденции и предпринимательский климат.
Несмотря на войну, в Украине продолжают открываться новые точки общественного питания. И этому есть несколько распространенных причин, – отмечают специалисты компании “ТЕХНОФУД”, которая занимается проектированием и поставляет оборудование для профессиональных кухонь предприятий общепита и торговли.
В чем отличие профессионального оборудования от того что у нас дома на кухнях
Если кто-то планирует открыть свой ресторан или бар, то в большинстве случаев, по мнению экспертов компании, будет разумным выбирать именно профессиональное оборудование для кухни так как оно отличается от оборудования для домашней кухни по ряду важных параметров.
Во-первых, профессиональное оборудование предназначено для работы в условиях интенсивного использования и должно быть способно обрабатывать большие объемы продуктов. Это позволит обслуживать больше клиентов и поддерживать высокую производительность кухни.
Из первого вытекает второе – профессиональное оборудование, как правило, изготовлено из более прочных материалов и имеет долгий срок службы, что снижает риски простоя и ремонта. Кроме этого профессиональное оборудование обычно соответствует более строгим стандартам безопасности и санитарии, что важно для соблюдения правил общественного питания и обеспечения безопасности пищи.
Газовое и электрическое оборудование обычно обладает большей мощностью, что позволяет готовить блюда быстрее и более эффективно, оно может иметь более продвинутые функции и управляющие системы, которые соответствуют требованиям именно ресторанной кухни. Профессиональные микроволновые печи, например, обычно имеют более высокую мощность и производительность, чем домашние модели. Они спроектированы для быстрого разогрева больших объемов продуктов и могут иметь более сложные управляющие системы с большим количеством программных настроек, чтобы адаптироваться к различным кулинарным задачам.
Однако стоит помнить, что профессиональное оборудование обычно стоит дороже, как при покупке, так и при обслуживании. Поэтому вам следует тщательно рассмотреть бюджет и потребности вашего бизнеса перед принятием решения. В некоторых случаях, например, если вы планируете небольшое кафе или кофейню с ограниченным меню, можно использовать и домашнее оборудование. Однако для крупных ресторанов и баров, где кухня играет ключевую роль, профессиональное оборудование часто является наилучшим выбором для обеспечения высокого качества обслуживания клиентов и управления процессом приготовления пищи.
Как будет выглядеть базовый список оборудования для кухни ресторана?
Оборудование для кухни ресторана может разнообразиться в зависимости от концепции ресторана и меню. Однако вот базовый список оборудования, которое часто требуется для ресторанной кухни может выглядеть приблизительно так:
- Плиты и печи:
- Профессиональные газовые или электрические плиты.
- Профессиональные конвекционные печи.
- Грили для жарки мяса и овощей.
- Фритюрницы для жарки продуктов в глубоком масле.
- Холодильное оборудование:
- Холодильники и морозильные камеры разных размеров.
- Холодильные столы для подготовки ингредиентов.
- Холодильные витрины для отображения блюд.
- Подготовка продуктов:
- Режущие доски и ножи.
- Профессиональные миксеры и блендеры.
- Мясорубки и фаршемешалки.
- Оборудование для разделки и приготовления мяса и рыбы.
- Кухонные устройства:
- Микроволновые печи.
- Пароварки для приготовления на пару.
- Оборудование для приготовления пасты.
- Вафельницы, блинницы и грили для приготовления выпечки и блинчиков.
- Оборудование для хранения:
- Полки и стеллажи для хранения продуктов и посуды.
- Контейнеры для хранения продуктов.
- Шкафы для хранения посуды и кухонных принадлежностей.
- Санитарное оборудование:
- Мойки для посуды и овощей.
- Посудомоечные машины.
- Раковины для мытья рук.
- Посуда и кухонная утварь:
- Сковороды и кастрюли разных размеров.
- Лопатки, венчики и прочие кухонные инструменты.
- Посуда для сервировки блюд.
- Системы вентиляции и очистки воздуха:
- Вентиляционные вытяжки.
- Системы очистки воздуха для удаления запахов и паров.
- Прочее оборудование:
- Профессиональные весы для точного измерения ингредиентов.
- Устройства для поддержания тепла блюд (подсветка и нагревательные лампы).
- Профессиональные кофейные машины и оборудование для бара (для ресторанов с баром).
Это базовый список оборудования, но важно помнить, что конфигурация кухонного оборудования может варьироваться в зависимости от типа кухни и концепции ресторана, отмечают специалисты. Перед выбором оборудования рекомендуется проконсультироваться с опытным консультантом по ресторанному оборудованию или шеф-поваром, чтобы определить оптимальный набор оборудования.Tweet