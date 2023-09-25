Гид покупателя: отличие профессионального кухонного оборудования от домашнего

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Количество людей, открывающих собственные рестораны или бары, может варьироваться в разных странах и регионах, и это зависит от множества факторов, включая экономическую ситуацию, культурные тенденции и предпринимательский климат.

Несмотря на войну, в Украине продолжают открываться новые точки общественного питания. И этому есть несколько распространенных причин, – отмечают специалисты  компании “ТЕХНОФУД”, которая занимается проектированием и поставляет оборудование для профессиональных кухонь  предприятий общепита и торговли.

оборудование для профессиональных кухонь 

Фото: technofood.com.ua

В чем отличие профессионального оборудования от того что у нас дома на кухнях

Если кто-то планирует открыть свой ресторан или бар, то в большинстве случаев, по мнению экспертов компании, будет разумным выбирать именно профессиональное оборудование для кухни так как оно отличается от оборудования для домашней кухни по ряду важных параметров.

Во-первых, профессиональное оборудование предназначено для работы в условиях интенсивного использования и должно быть способно обрабатывать большие объемы продуктов. Это позволит обслуживать больше клиентов и поддерживать высокую производительность кухни.

Из первого вытекает второе – профессиональное оборудование, как правило, изготовлено из более прочных материалов и имеет долгий срок службы, что снижает риски простоя и ремонта. Кроме этого профессиональное оборудование обычно соответствует более строгим стандартам безопасности и санитарии, что важно для соблюдения правил общественного питания и обеспечения безопасности пищи.

Газовое и электрическое оборудование обычно обладает большей мощностью, что позволяет готовить блюда быстрее и более эффективно, оно может иметь более продвинутые функции и управляющие системы, которые соответствуют требованиям именно ресторанной кухни. Профессиональные микроволновые печи, например, обычно имеют более высокую мощность и производительность, чем домашние модели. Они спроектированы для быстрого разогрева больших объемов продуктов и могут иметь более сложные управляющие системы с большим количеством программных настроек, чтобы адаптироваться к различным кулинарным задачам.

Профессиональные микроволновые печи

Фото: technofood.com.ua

Однако стоит помнить, что профессиональное оборудование обычно стоит дороже, как при покупке, так и при обслуживании. Поэтому вам следует тщательно рассмотреть бюджет и потребности вашего бизнеса перед принятием решения. В некоторых случаях, например, если вы планируете небольшое кафе или кофейню с ограниченным меню, можно использовать и домашнее оборудование. Однако для крупных ресторанов и баров, где кухня играет ключевую роль, профессиональное оборудование часто является наилучшим выбором для обеспечения высокого качества обслуживания клиентов и управления процессом приготовления пищи.

Как будет выглядеть базовый список оборудования для кухни ресторана?

Оборудование для кухни ресторана может разнообразиться в зависимости от концепции ресторана и меню. Однако вот базовый список оборудования, которое часто требуется для ресторанной кухни может выглядеть приблизительно так:

  1. Плиты и печи:
    • Профессиональные газовые или электрические плиты.
    • Профессиональные конвекционные печи.
    • Грили для жарки мяса и овощей.
    • Фритюрницы для жарки продуктов в глубоком масле.
  2. Холодильное оборудование:
    • Холодильники и морозильные камеры разных размеров.
    • Холодильные столы для подготовки ингредиентов.
    • Холодильные витрины для отображения блюд.
  3. Подготовка продуктов:
    • Режущие доски и ножи.
    • Профессиональные миксеры и блендеры.
    • Мясорубки и фаршемешалки.
    • Оборудование для разделки и приготовления мяса и рыбы.
  4. Кухонные устройства:
    • Микроволновые печи.
    • Пароварки для приготовления на пару.
    • Оборудование для приготовления пасты.
    • Вафельницы, блинницы и грили для приготовления выпечки и блинчиков.
  5. Оборудование для хранения:
    • Полки и стеллажи для хранения продуктов и посуды.
    • Контейнеры для хранения продуктов.
    • Шкафы для хранения посуды и кухонных принадлежностей.
  6. Санитарное оборудование:
    • Мойки для посуды и овощей.
    • Посудомоечные машины.
    • Раковины для мытья рук.
  7. Посуда и кухонная утварь:
    • Сковороды и кастрюли разных размеров.
    • Лопатки, венчики и прочие кухонные инструменты.
    • Посуда для сервировки блюд.
  8. Системы вентиляции и очистки воздуха:
    • Вентиляционные вытяжки.
    • Системы очистки воздуха для удаления запахов и паров.
  9. Прочее оборудование:
    • Профессиональные весы для точного измерения ингредиентов.
    • Устройства для поддержания тепла блюд (подсветка и нагревательные лампы).
    • Профессиональные кофейные машины и оборудование для бара (для ресторанов с баром).

Это базовый список оборудования, но важно помнить, что конфигурация кухонного оборудования может варьироваться в зависимости от типа кухни и концепции ресторана, отмечают специалисты. Перед выбором оборудования рекомендуется проконсультироваться с опытным консультантом по ресторанному оборудованию или шеф-поваром, чтобы определить оптимальный набор оборудования.

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