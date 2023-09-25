Гид покупателя: отличие профессионального кухонного оборудования от домашнего

Количество людей, открывающих собственные рестораны или бары, может варьироваться в разных странах и регионах, и это зависит от множества факторов, включая экономическую ситуацию, культурные тенденции и предпринимательский климат.

Несмотря на войну, в Украине продолжают открываться новые точки общественного питания. И этому есть несколько распространенных причин, – отмечают специалисты компании “ТЕХНОФУД”, которая занимается проектированием и поставляет оборудование для профессиональных кухонь предприятий общепита и торговли.

В чем отличие профессионального оборудования от того что у нас дома на кухнях

Если кто-то планирует открыть свой ресторан или бар, то в большинстве случаев, по мнению экспертов компании, будет разумным выбирать именно профессиональное оборудование для кухни так как оно отличается от оборудования для домашней кухни по ряду важных параметров.

Во-первых, профессиональное оборудование предназначено для работы в условиях интенсивного использования и должно быть способно обрабатывать большие объемы продуктов. Это позволит обслуживать больше клиентов и поддерживать высокую производительность кухни.

Из первого вытекает второе – профессиональное оборудование, как правило, изготовлено из более прочных материалов и имеет долгий срок службы, что снижает риски простоя и ремонта. Кроме этого профессиональное оборудование обычно соответствует более строгим стандартам безопасности и санитарии, что важно для соблюдения правил общественного питания и обеспечения безопасности пищи.

Газовое и электрическое оборудование обычно обладает большей мощностью, что позволяет готовить блюда быстрее и более эффективно, оно может иметь более продвинутые функции и управляющие системы, которые соответствуют требованиям именно ресторанной кухни. Профессиональные микроволновые печи, например, обычно имеют более высокую мощность и производительность, чем домашние модели. Они спроектированы для быстрого разогрева больших объемов продуктов и могут иметь более сложные управляющие системы с большим количеством программных настроек, чтобы адаптироваться к различным кулинарным задачам.

Однако стоит помнить, что профессиональное оборудование обычно стоит дороже, как при покупке, так и при обслуживании. Поэтому вам следует тщательно рассмотреть бюджет и потребности вашего бизнеса перед принятием решения. В некоторых случаях, например, если вы планируете небольшое кафе или кофейню с ограниченным меню, можно использовать и домашнее оборудование. Однако для крупных ресторанов и баров, где кухня играет ключевую роль, профессиональное оборудование часто является наилучшим выбором для обеспечения высокого качества обслуживания клиентов и управления процессом приготовления пищи.

Как будет выглядеть базовый список оборудования для кухни ресторана?

Оборудование для кухни ресторана может разнообразиться в зависимости от концепции ресторана и меню. Однако вот базовый список оборудования, которое часто требуется для ресторанной кухни может выглядеть приблизительно так:

Плиты и печи: Профессиональные газовые или электрические плиты.

Профессиональные конвекционные печи.

Грили для жарки мяса и овощей.

Фритюрницы для жарки продуктов в глубоком масле. Холодильное оборудование: Холодильники и морозильные камеры разных размеров.

Холодильные столы для подготовки ингредиентов.

Холодильные витрины для отображения блюд. Подготовка продуктов: Режущие доски и ножи.

Профессиональные миксеры и блендеры.

Мясорубки и фаршемешалки.

Оборудование для разделки и приготовления мяса и рыбы. Кухонные устройства: Микроволновые печи.

Пароварки для приготовления на пару.

Оборудование для приготовления пасты.

Вафельницы, блинницы и грили для приготовления выпечки и блинчиков. Оборудование для хранения: Полки и стеллажи для хранения продуктов и посуды.

Контейнеры для хранения продуктов.

Шкафы для хранения посуды и кухонных принадлежностей. Санитарное оборудование: Мойки для посуды и овощей.

Посудомоечные машины.

Раковины для мытья рук. Посуда и кухонная утварь: Сковороды и кастрюли разных размеров.

Лопатки, венчики и прочие кухонные инструменты.

Посуда для сервировки блюд. Системы вентиляции и очистки воздуха: Вентиляционные вытяжки.

Системы очистки воздуха для удаления запахов и паров. Прочее оборудование: Профессиональные весы для точного измерения ингредиентов.

Устройства для поддержания тепла блюд (подсветка и нагревательные лампы).

Профессиональные кофейные машины и оборудование для бара (для ресторанов с баром).

Это базовый список оборудования, но важно помнить, что конфигурация кухонного оборудования может варьироваться в зависимости от типа кухни и концепции ресторана, отмечают специалисты. Перед выбором оборудования рекомендуется проконсультироваться с опытным консультантом по ресторанному оборудованию или шеф-поваром, чтобы определить оптимальный набор оборудования.