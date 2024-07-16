Імпорт обладнання для енергетики звільнили від митних та податкових зборів

Верховна Рада України прийняла в цілому зміни до податкового та митного кодексів, які передбачають звільнення від мита та сплати ПДВ при ввезені в Україну обладнання для енергетики та виробництва та/або ремонту машин механізованого розмінування.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Мова йде про законопроєкти №11258 та №11259, які підтримали у парламенті 305 та 313 голосами.

Зокрема, від сплати мита та ПДВ на ввезення в Україну звільняють

електрогенераторне обладнання;

обладнання для вітро та сонячної генерації;

акумулятори (крім акумуляторів малої потужності);

обладнання для виготовлення засобів протидії технічним розвідкам;

обладнання для протимінної діяльності.

Також до переліку звільнених від зборів під час обговорення додали тактичні навушники спеціального військового призначення для військових.

Як значиться в пояснювальній записці до законів, ухвалені норми діятимуть тимчасово, на період дії воєнного стану в Україні. // Дзеркало тижня