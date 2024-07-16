Імпорт обладнання для енергетики звільнили від митних та податкових зборів
Верховна Рада України прийняла в цілому зміни до податкового та митного кодексів, які передбачають звільнення від мита та сплати ПДВ при ввезені в Україну обладнання для енергетики та виробництва та/або ремонту машин механізованого розмінування.
Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
Мова йде про законопроєкти №11258 та №11259, які підтримали у парламенті 305 та 313 голосами.
Зокрема, від сплати мита та ПДВ на ввезення в Україну звільняють
- електрогенераторне обладнання;
- обладнання для вітро та сонячної генерації;
- акумулятори (крім акумуляторів малої потужності);
- обладнання для виготовлення засобів протидії технічним розвідкам;
- обладнання для протимінної діяльності.
Також до переліку звільнених від зборів під час обговорення додали тактичні навушники спеціального військового призначення для військових.
Як значиться в пояснювальній записці до законів, ухвалені норми діятимуть тимчасово, на період дії воєнного стану в Україні. // Дзеркало тижняTweet