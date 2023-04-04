Індійський держбанк припинив проводити платежі за російську нафту дорожче за 60 доларів, – Reuters

Індійський державний Bank of Baroda з цього місяця припинив розрахунки за російську нафту, продану вище за цінову межу в 60 доларів за барель, встановленого Заходом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Джерела повідомляють, що деякі індійські нафтопереробники платили в дирхамах Об’єднаних Арабських Еміратів за російську нафту про ціну понад 60 доларів за барель через Bank of Baroda, переважно трейдерам з Дубая.

За словами трьох джерел, минулого місяця державний кредитор повідомив нафтопереробним підприємствам, що не вироблятиме оплату за російські барелі, куплені за ціною вищою за граничну.

“Bank of Baroda вкрай обережний у розрахунках за російську нафту, куплену вище граничної ціни. Вони відмовили нам у врегулюванні платежів за барелі вище стелі”, – сказав один із джерел.

Джерела очікують, що ціни на російську малосірчисту нафту, таку як Sokol і ESPO Blend, яка в останні тижні продавалася за ціною близько 60 доларів за барель, можуть перевищити цінову стелю через різкий стрибок світових цін на нафту, спричинений недільним рішенням ОПЕК+ скоротити видобуток.

Деякі нафтопереробні заводи, переважно приватні оператори, проводять платежі в дирхамах за російську нафту через приватного кредитора Axis Bank, повідомили Reuters джерела минулого місяця. Неясно, чи припинив Axis Bank також розрахунки з операцій з російською нафтою, проданою вище за граничну ціну.

Джерела повідомляють, що проблеми з розрахунками за російську нафту можуть підштовхнути продавців до прийняття платежів у рупіях принаймні за барель, що перевищує граничну ціну.

“Ми не припиняли і не скорочували закупівлі російської нафти після рішення Bank of Baroda… Ми розглянемо можливість використання рупій для оплати нафти, закупленої вище за граничну ціну”, – сказало інше джерело.

Індія не визнає встановлену Заходом межу цін на російську нафту, заявило минулого місяця високопоставлене джерело в міністерстві нафти.

До війни в Україні індійські нафтопереробники рідко купували нафту в Росії через вищі транспортні витрати. Після західних санкцій проти Москви за її вторгнення в Україну індійські нафтопереробні заводи різко збільшили закупівлю зі знижками.

Віце-прем’єр РФ Олександр Новак заявив раніше, що продажі російської нафти до Індії минулого року підскочили у 22 рази, але не уточнив обсяги реалізації.