Італійський енергетичний гігант призупинив закупівлю нафти у Росії
Найбільша італійська нафтогазова компанія Eni призупинила нові закупівлі нафти у Росії.
Про це повідомляє Reuters.
«Eni призупинила укладання нових контрактів, пов’язаних із закупівлею нафти та нафтопродуктів з Росії», – цитує агентство повідомлення компанії.
Також компанія пообіцяла уважно стежити за розвитком подій щодо закупівлі газу. Вона має довгострокові газові контракти, що ґрунтуються на принципі «бери або плати» з «Газпромом».
Лідери Євросоюзу на цьому тижні заявили, що прагнутимуть поступово позбутися залежності ЄС від російських енергоносіїв, зокрема російського газу.
Раніше компанія заявила, що продасть свою частку в газопроводі Blue Stream, яким російський газ йде до Туреччини, це її спільний проєкт з «Газпромом».
Після початку війни Росії в Україні Італія активізувала зусилля щодо забезпечення альтернативних джерел газових постачань у таких країнах-виробниках, як Алжир, Катар та Азербайджан.
Eni володіє газовими родовищами в Африці та має стратегічні довгострокові газові контракти з алжирським державним енергетичним гігантом Sonatrach. // Економічна правда