Кабмін скасував пільгову ціну на електроенергію для населення за перші 100 кВт-год, тепер треба платити майже вдвічі більше

Кабінет міністрів України скасував пільгову ціну на електроенергію для населення — 90 копійок за перші 100 кВт-год — з січня 2021 року і встановив її на рівні 1,68 грн за кВт-год.

Як передає УНІАН, відповідне рішення ухвалено на засіданні сьогодні.

«Із січня проект постанови передбачає продовження дії ПСЗ (спецзобов’язання на ринку електроенергії — УНІАН) до 31 березня 2021 року, встановлення із 1 січня 2021 року до 31 березня фіксовану ціну для населення в розмірі 1,68 грн за кВт-год», — сказав в. о. міністра енергетики Юрій Вітренко.

Він зазначив, що якщо уряд не ухвалить сьогоднішню постанову, то ціна на електрику зросте більш ніж у 2,5 разу, оскільки стане ринковою.

Скільки платили українці

В Україні ціна на електроенергію для населення становить 90 коп. за 1 кВт-год при споживанні до 100 кВт-год, а понад це – 1 грн 68 коп. за кВт-год.

Разом з тим, для промислових споживачів ціни на електрику формуються на підставі ринкових механізмів і коливаються від 2,5 грн до 4 грн за кВт-год.