Как газовый кризис созданный Россие в ЕС повлияет на цену удобрений

Для роста растениям необходимы такие питательные вещества, как азот, калий и фосфор. Но последние события на рынке удобрений, заставляют правительства развитых стран искать новые решения.

В сельском хозяйстве навоз, искусственные удобрения или минеральные удобрения https://grow.in.ua/udobreniya используются для увеличения роста сельскохозяйственных культур.

Влияние политической составляющей на цену удобрений

Когда цены на зерно растут, растет и цена, на средства защиты растений и подкормки, отмечают эксперты компании GROW.IN.UA. Производители могут посчитать и точно знать, сколько стоит, например, лечение грибка при определенной цене на пшеницу. Та же логика в некоторой степени применима и к питанию растений, но там цена на природный газ, поставляемый производителями, также является доминирующим фактором. Когда цены на зерно растут и в то же время растет цена на природный газ, это становится настоящей проблемой.

Самое интересное в абсурдно большом повышении цен на питательные вещества для растений, в основном на азот, в этом году заключается в том, что это в значительной степени связано с тем, что ведущие политики ЕС отказались от контроля над ценами на энергоносители и, следовательно, над ценами на питательные вещества для растений. В связи с ростом зависимости от ископаемого газа из России лидеры ЕС поставили под удар местных производителей сельхозпродукции. Фермеры стран Евросоюзе обеспокоены теперь вопросом, как долго европейские политики будут позволять РФ определять поставки и цены на питательные вещества для растений в Европе.

Кроме того, по новым оценкам исследователей, связанный с минералами фосфор, который является одним из основных компонентов минеральных удобрений и добывается на рудниках по всему миру, начнет заканчиваться через 60 лет. Фосфор — незаменимое вещество для всего, что растет. Без дополнительного добавления фосфора фермеры не могут производить продукты массово.

Надвигающаяся нехватка фосфора в шахтах мира вызывает резкий рост цен на минеральные удобрения и глобальные цены на продовольствие, что, в свою очередь, может привести к продовольственным бунтам, голоду в беднейших странах и политическим волнениям.

От местоположения зависит, полезно или вредно азотное удобрение

Еще одна проблема с удобрениями, состоит в том, что взаимосвязь между азотными удобрениями, урожаем и выбросами сложна, и поэтому их трудно точно рассчитать. Азотные удобрения повышают урожайность и связывает больше углерода в почве. Но в то же время это способствует эвтрофикации и выбросам парниковых газов. Новые исследования показывают, что оптимальное количество азота варьируется в зависимости от того, где выращивается культура.