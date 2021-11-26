Как газовый кризис созданный Россие в ЕС повлияет на цену удобрений

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Для роста растениям необходимы такие питательные вещества, как азот, калий и фосфор.  Но последние события на рынке удобрений, заставляют правительства развитых стран искать новые решения.

В сельском хозяйстве навоз, искусственные удобрения или минеральные удобрения https://grow.in.ua/udobreniya используются для увеличения роста сельскохозяйственных культур.

Удобрения важны для растений

Фото: grow.in.ua

Влияние политической составляющей на цену удобрений

Когда цены на зерно растут, растет и цена,  на средства защиты растений и подкормки, отмечают эксперты компании GROW.IN.UA. Производители могут посчитать и точно знать, сколько стоит, например, лечение грибка при определенной цене на пшеницу. Та же логика в некоторой степени применима и к питанию растений, но там цена на природный газ, поставляемый производителями, также является доминирующим фактором. Когда цены на зерно растут и в то же время растет цена на природный газ, это становится настоящей проблемой.

Самое интересное в абсурдно большом повышении цен на питательные вещества для растений, в основном на азот, в этом году заключается в том, что это в значительной степени связано с тем, что ведущие политики ЕС отказались от контроля над ценами на энергоносители и, следовательно, над ценами на питательные вещества для растений. В связи с ростом зависимости от ископаемого газа из России лидеры ЕС поставили под удар местных производителей сельхозпродукции. Фермеры стран Евросоюзе обеспокоены теперь вопросом,  как долго европейские политики будут позволять РФ определять поставки и цены на питательные вещества для растений в Европе.

Кроме того, по новым оценкам исследователей, связанный с минералами фосфор, который является одним из основных компонентов минеральных удобрений и добывается на рудниках по всему миру, начнет заканчиваться через 60 лет. Фосфор — незаменимое вещество для всего, что растет. Без дополнительного добавления фосфора фермеры не могут производить продукты массово.

Надвигающаяся нехватка фосфора в шахтах мира вызывает резкий рост цен на минеральные удобрения и глобальные цены на продовольствие, что, в свою очередь, может привести к продовольственным бунтам, голоду в беднейших странах и политическим волнениям.

От местоположения зависит, полезно или вредно азотное удобрение

Еще одна проблема с удобрениями, состоит в том, что взаимосвязь между азотными удобрениями, урожаем и выбросами сложна, и поэтому их трудно точно рассчитать.

Азотные удобрения повышают урожайность и связывает больше углерода в почве. Но в то же время это способствует эвтрофикации и выбросам парниковых газов. Новые исследования показывают, что оптимальное количество азота варьируется в зависимости от того, где выращивается культура.  

Использование азотных удобрений при выращивании растений способствует выбросам парниковых газов, в то же время, это также может уменьшить воздействие растениеводства на окружающую среду за счет повышения урожайности и, тем самым, повышения эффективности использования ресурсов. Так называемые источники азота большего размера могут, например, сделать достаточным использование небольших пахотных площадей для производства определенного количества зерна. (Под азотом подразумевается, сколько азота, обычно из навоза или минерального навоза, добавляется к растущим культурам.)

Баланс между отрицательными и положительными эффектами азотных удобрений частично зависит от характеристик участка возделывания, таких как тип почвы и климат. Однако расчет общего воздействия на окружающую среду сложен, и на результат влияют используемые методы. 

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