Как ковидный 2020-й год повлиял на демографию покупателей авто

В 2020 году пандемия COVID-19 привела к стагнации все отрасли промышленности. В этом году получено много интересных и информативных статистических данных, которые стоит рассмотреть. Эксперты компании BOSS AUTO Ukraine, которая занимается подбором и поставкой в подержанных авто из ЕС и США в Украину https://bossautoukraine.com.ua/cars/, предлагают ознакомиться с последними тенденциями продаж автомобилей и то, как этот беспрецедентный год повлиял на демографию покупателей авто.

Потребительские привычки и тенденции при покупке автомобилей

Покупатели автомобилей в 2020 году ищут новые и подержанные автомобили в Интернете, при этом большинство исследований по покупке автомобилей начинается в Интернете. Покупатели очень ценят качество и доступность, поэтому многие ищут подержанные автомобили и ищут выгодные предложения. Покупательские возможности все еще восстанавливаются после COVID-19 и его финансовых последствий.

Как отмечают эксперты компании, подержанные автомобили могут взять на себя роль автомобиля начального уровня, давая нуждающимся потребителям интересный вариант для рассмотрения.

Качество было наиболее важным фактором для брендов в автомобильной промышленности, получивших треть голосов опрошенных. Доступность была следующим по важности атрибутом.

78% опрошенных с большей вероятностью будут использовать свою машину для путешествий в посткоронавирусном мире. Covid-19 привел к увеличению продаж подержанных автомобилей, поскольку люди избегают общественного транспорта и более чувствительны к стоимости автомобилей в период рецессии.

Более 70% людей, у которых нет автомобиля, хотят купить бензиновый или дизельный автомобиль;

чуть более 5% планируют приобрести электромобиль;

а 25% опрошенных рассматривают гибридную модель авто.

Демографические данные и предпочтения покупателей автомобилей

Как отмечают отраслевые эксперты, в этом году все больше потребителей ценят доступ к личному транспортному средству, что привело к тому, что многие молодые горожане стали покупать подержанные автомобили. Большинство покупателей автомобилей проживают в пригородах, причем возрастные группы довольно равномерно распределяются по взрослым поколениям.

Треть потребителей ценит постоянный доступ к личному транспортному средству больше, чем до COVID-19, особенно среди молодых людей.

Хотя летом 2020 года продажи автомобилей в целом снизились, они выросли среди 18-35-летних из-за опасений заразиться вирусом в общественном транспорте или в поездках в такси.

Покупка автомобилей в Интернете. Потребительские привычки

По состоянию на 2020 год есть несколько способов частично или полностью приобрести автомобиль онлайн, но не все к этому готовы. Потребители по-прежнему с осторожностью относятся к покупкам, совершаемым полностью в Интернете, но они хотят, чтобы некоторые аспекты процесса перешли в цифровое пространство. Однако некоторые потребители (вероятно, из более молодого поколения) очень заинтересованы в покупках автомобилей через Интернет и бесконтактно. Тем не менее процесс покупки автомобилей, безусловно, охватывает цифровые аспекты и делает переход к большей доступности в Интернете.

Покупатели автомобилей посещают в среднем 4-5 веб-сайтов при выборе автомобиля, при этом 80% посещают как минимум 2 веб-сайта.

Основные причины, по которым покупатели предпочитают сторонние сайты, заключаются:

в исследовании цен на автомобили;

сравнении автомобилей интересующей марки;

чтении оценок экспертов / потребителей.

Цифровые технологии становятся все более важными на протяжении всего этапа подбора авто и продаж. Менее молодые потребителей хотят покупать автомобили лично в автосалоне, и все больше респондентов заинтересованы в бесконтактном обслуживании.

Хотя потребители по-прежнему отдают предпочтение качеству и доступности, а не устойчивости, существует явный интерес к электромобилям и гибридным автомобилям. COVID-19 повлиял на продажи электромобилей во всем мире, и рынок все еще восстанавливается, но настроен на продолжение роста. Производители электромобилей все еще работают над решением наиболее распространенных проблем, но они определенно сокращают разрыв, предполагая, что у электромобилей есть здоровое будущее.

Хотя многие думают, что возобновляемые источники энергии изменят мир в следующем году, мало кто из нас уделяет приоритетное внимание устойчивости, когда дело доходит до выбора автомобильных брендов.

Глобальный прогноз рынка электромобилей предполагает совокупный годовой рост на 29% в течение следующих 10 лет.

Общие тенденции и анализ покупок автомобилей

COVID-19, несомненно, повлиял на поведение при покупке автомобилей в 2020 году. Потребители ценят здоровье и безопасность собственного автомобиля, что побудило многих молодых горожан покупать автомобили в этом году. Хотя в начале года продажи упали, они неуклонно возвращаются к норме, особенно это касается подержанных авто. Экологичность за счет использования транспортных средств, работающих на альтернативном топливе, не является главным приоритетом для покупателей автомобилей, но, по мнению экспертов, это технология, которая изменит мир. В этом году продажи электромобилей упали, но рынок подает большие надежды, поскольку производители работают над устранением основных болевых точек потребителей.

В этом году покупатели автомобилей очень экономны и переходят на подержанные автомобили, — отмечают эксперты BOSS AUTO Ukraine. Количество покупок в Интернете продолжает расти, даже несмотря на то, что большинство покупателей еще не совсем готовы совершить переход к покупке полностью через Интернет. Большинство из них по-прежнему обращаются к дилерским центрам, и дилерские центры также приспосабливаются к добавлению дополнительных цифровых процессов для удовлетворения потребностей потребителей.