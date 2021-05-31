Как организована работа физической охраны на разных типах объектов

Рынок охранных услуг развит сегодня очень хорошо, ведь вопрос безопасности волнует многих и для ее обеспечения на должном уровне не всегда хватает собственных сил.

Несмотря на развитие современных технологий, в охранной отрасли, в том числе, физическая охрана пользуется большой популярностью и остается одним из основных типов защиты от злоумышленников разных объектов.

Специалисты охранной фирмы «Орлан» https://orlan.kiev.ua/services/fizicheskaya-ohrana, рассказывают как организована работа физической охраны.

Отпугивающий фактор

Личное присутствие на объекте обученных сотрудников охраны уже само по себе действует отталкивающе на злоумышленников. По статистике объекты, за безопасность которых отвечает физическая охрана, подвергаются опасности со стороны воров и хулиганов значительно реже. Чтобы добиться такого эффекта, важно, чтобы пункт охраны находился на видном месте или на входе в объект были соответствующие предупреждения, что территория находится под защитой.

Возможность внедрения на разных типах объектов

Физическую охрану можно привлекать для обеспечения безопасности на самых разных объектах. Команда охранников может быть задействована для защиты учебных заведений, производственных и складских помещений, массовых мероприятий, торговых площадей, офисных зданий, частных домов и коттеджных поселков, торговых центров, лечебных заведений, государственных учреждений и т.д.

Мобильность

Сотрудники физической охраны могут быстро менять свою дислокацию на объекте, в зависимости от актуальных задач и ситуации. Особенно это востребовано на объектах с большой площадью или несколькими зданиями на территории. Также для обеспечения безопасности охранники делают регулярные обходы территории, что намного эффективнее, чем обычное видеонаблюдение. Одним из главных преимуществ личного обхода является способность человека заметить детали, которые не способна уловить камера, например, увидеть следы на земле и заподозрить несанкционированное проникновение.

Оперативная реакция

При наличии физической охраны на объекте вам не нужно ждать прибытия группы реагирования, ведь первые шаги по нейтрализации злоумышленников и урегулированию опасной ситуации будут предприняты охранниками сразу же на месте. Таким образом ущерб будет сведен к минимуму. Профессиональный сотрудник физической охраны всегда действует по инструкции, но в зависимости от сложившейся ситуации может сработать нестандартно, благодаря чему в кратчайшие сроки будут спасены люди и имущество.

Организация пропускного пункта

Только физическая охрана может быть задействована для обустройства надежного пропускного пункта. Если ваш объект является режимным и допуск людей на территорию происходит по пропускам, сотрудник физической охраны сможет организовать это на качественном уровне, исключив возможность несанкционированного проникновения через проходную.