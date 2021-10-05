Как внедрение электронной коммерции и онлайн-платежей помогают компания пережить кризис

10% покупателей отменяют покупку, потому что способ оплаты, который они хотели использовать, был недоступен;

20% или каждый пятый покупал бы больше, если бы сохранил данные своей карты;

более 30% предпочитают расплачиваться Swish при совершении покупок в Интернете.

Сейчас, когда мы вступаем в новую коронавирусную осень, условия для предпринимателей в нашей стране по-прежнему остаются особенными. Многие сильно пострадали в результате пандемии, но есть и некоторый прогресс. Компании, которые воспользовались своими цифровыми возможностями и адаптировались к изменившемуся покупательскому поведению своей целевой группы, входят в число победителей. Эксперты убеждены, что компании, инвестирующие в свое цифровое присутствие, лучше справятся с кризисом.

Новое поведение приносит пользу электронной коммерции

Как потребители, мы стали гораздо более склонны делать покупки в Интернете в период карантинных ограничений, потому что многим пришлось оставаться дома. Также очевидно, что старшая возрастная группа в большей степени стала делать покупки в Интернете. Поэтому многие розничные компании теряют посетителей в свои офлайн магазины, и им необходимо изменить свою стратегию, чтобы найти новые каналы онлайн-продаж. Есть несколько компаний, которым это удалось. Благодаря внедрению новой электронной коммерции они увидели сильную тенденцию продаж своих товаров.

Интересные выводы из данных за 2020 год:

Онлайновые покупки увеличились на 45% по сравнению с 2019 годом.

В возрастной группе старше 50 лет приходится наибольший рост.

Покупки продуктов онлайн увеличились втрое по сравнению с 2019 годом.

Спрос на спорт и досуг также резко увеличились, в основном из-за того, что многие отдыхали в Украине.

Одежда и обувь до сих пор занимали лидирующие позиции по большинству покупок, но прошлом году товары для здоровья (включая аптечные) подвинули лидеров.

Убедитесь, что вас видно там, где находится ваша целевая аудитория

Эксперты EasyPay считают, что если возникают затруднения с продажей товаров / услуг в Интернете или нужно больше трафика для электронной коммерции, важно понять находится целевая группа. Хотя сокращение маркетингового бюджета во время кризиса является естественным, они все же рекомендуют инвестировать небольшую сумму в цифровую рекламу и платежные инструменты. Гораздо легче охватить нужную целевую группу в социальных сетях и в Google, чем с помощью традиционной рекламы, такой как газетные объявления.

Знание того, как клиенты хотят, чтобы с ними общались, на каком этапе жизни они находятся и какой, вероятно, будет их следующая покупка, является бесценным знанием в конкурентной отрасли.

Когда, где и как клиенты хотят платить? Позвольте клиенту сделать выбор, предложив ему безопасные способы оплаты, адаптированные к вашим потребностям и потребностям ваших клиентов. Если вы хотите обеспечить свои продажи в будущем, неплохо создать цифровой эквивалент для вашего магазина или ресторана, где покупатели могут выбирать, как они хотят платить.

Ожидается, что в 2030 году в отделах маркетинга и продаж будут доминировать специалисты нового типа. По мнению экспертов, эта группа будет в основном состоять из аналитиков данных, бизнес-разработчиков, бихевиористов и психологов.