Какие бывают лифты: особенности лифтового оборудования

В современном мире есть много вещей, которые являются, с одной стороны, обычными, но без которых свою жизнь мы уже не можем представить. Современные технологии максимально упрощают коммуникацию и передвижение, в том числе информации.

Одним из таких преимуществ повседневной жизни являются лифты, эскалаторы, траволаторы. Наиболее распространенным видом являются как раз пассажирские лифты, к которым мы привыкли в многоэтажных домах.

При этом есть много других типов лифтов, которые классифицируются за самыми различными особенностями – и тип конструкции, и назначение, тип привода, скорость движения и тому подобное, отмечают специалисты компании «Скайлифт».

Наиболее известной классификацией лифтового оборудования является деление по назначению, а именно:

Лифты для пассажиров – упомянутые выше лифты, которые используются в многоэтажных помещениях – квартирных домах, торгово-развлекательных и бизнес-центрах; Грузовые – помимо использования в этажных зданиях, незаменимы в промышленности, на складах и других видах производственных помещений. Разделяются на малые грузовые и большие грузовые лифты в зависимости от перемещаемых габаритов грузов. Автомобильные – специальные устройства, с помощью которых происходит перемещение транспортных средств разных видов. Кухонные – незаменимы в перемещении продуктов в местах общественного питания. Современную кухню ресторана невозможно представить без специально оборудованных лифтов. Больничные – устройства, которые используются в медицинских учреждениях. Отличаются наличием места для каталки с больным в сопровождении медбрата. Лифт для инвалидов – имеют специальные приспособления для людей с ограниченными возможностями. Траволаторы – движущаяся лента, используемая для ускорения движения. Наиболее популярны в аэропортах, авто- и железнодорожных вокзалах и тому подобное. Эскалаторы – схожи с траволаторами, но являются движущейся лестницей, что наиболее популярны в местах столпотворения людей- метрополитене, торговых и развлекательных центрах, вокзалах и т.д.

В современных условиях, по запросу клиента специалисты спроектируют лифт с индивидуальным дизайном и специфическими особенностями конструкции, поэтому купить лифты сегодня можно, просто оставив заявку на сайте производителя.