Какие виды железобетонных конструкций используются в строительстве и в чем их преимущества

Железобетонные изделия используются в различных сферах строительства. История их существования насчитывает более двухсот лет. За это время технологии производства ЖБИ многократно улучшались, были разработаны стандарты, определяющие качество и характеристики. Видов таких изделий выпускается огромное количество – от плит, опор и блоков до колодезных колец и декора в виде сфер, полусфер.

Преимущества применения ЖБИ

Используются железобетонные конструкции в Киеве повсеместно. Они входят в состав построек, инженерных коммуникаций, элементов благоустройства. Популярность ЖБИ обусловлена:

высокой прочностью и стойкостью к разрушениям;

длительным сроком службы;

способностью противостоять негативным факторам, включая температурные колебания, высокую влажность, весовые, динамические нагрузки и т. д.;

огромным разнообразием изделий, различающихся формами, габаритами, структурой, показателями морозостойкости.

Разновидности железобетонных конструкций

Условно конструкции из ЖБИ классифицируются на сборные, монолитные, комбинированные. Первые создаются из отдельных изделий. На строительные площадки их поставляют в разобранном виде. Преимущества данного класса материалов заключаются в универсальности, простоте монтажа, хранения и транспортировки.

Монолитные конструкции получают посредством заливки в опалубку жидкого бетона с установкой арматуры. Метод позволяет создавать элементы любой сложности. Благодаря монолитной структуре их прочностные характеристики увеличены в несколько раз. Сборные конструкции получают посредством комбинирования готовых изделий и смеси.

Для готовых ЖБК существует еще одна классификация, определяющая форму. Производятся линейные конструкции. Наиболее распространенные среди них – балки, колонны, прогоны, каркасные элементы. Второй класс – плоскостные изделия. Сюда относятся блоки, панели, плиты. Третий класс конструкций – объемные. Яркими их примерами выступают кольца, трубы, лотки.

Такие материалы обладают дополнительными преимуществами применения в строительстве. Это абсолютная экологическая безопасность и высокая скорость монтажа. В большинстве случаев для реализации работ требуется специальная техника для подъема и перемещения, что связано с внушительными габаритами и массой.