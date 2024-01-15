Кожна хвилина трансляції каналу «Рада» коштує платникам податків 1 692 грн.
Телеканал Рада оголосив тендер на 105 млн грн для створення телевізійних програм з метою забезпечення “цілодобового інформаційного марафону” “Єдині новини #UAразом”. Переможця обрали без конкурсу.
Про це повідомляє Ярослав Железняк у Telegram.
Народний депутат Ярослав Железняк акцентував, що вже одразу і переможець без конкурсу знайшовся — компанія “Кінокіт”, повʼязана з колишнім замом голови ОП Кирилом Тимошенком.
Сто пʼять мільйонів грн…це 2/3 від бюджету каналу Ради… Там спеціально чи ні, був ломаний файл договору) Але ми ж давно тендери перевіряємо, — повідомив нардеп.
Файл відновили і виявилося, що кожна хвилина трансляції каналу “Ради” вартує платникам податків 1692 грн.
А таких буде 62 тисячі. Контракт був вже підписаний 2 січня…з боку Парламенту якийсь в.о. Петренко. Вважаю, що або фракції і президія одразу у понеділок викликає цього діяча для пояснення або такі ж самі несемо відповідальність за це, — наголосив Железняк.
Своєю чергою, співголова фракції “Євросолідарність” Ірина Геращенко зауважила, що бюджет каналу “Рада” 170 млн грн на рік.
Канал має свій слот в марафоні, де в основному піарить ОП за парламентські кошти. Дві третини бюджету без конкурсу забирає “Кінокіт” екс-заступника глави ОП Тимошенка. Тобто, Кирила номінально звільнили, але він в строю, продовжує впроваджувати політичну цензуру, бо на каналі “Рада” немає ніякого парламенту і опозиції. Як і в марафоні, на який іде 2 млрд грн, — обурилася нардепка.
Водночас Геращенко здивувала мовчазна позиція Комітету свободи слова і антикорупційного. Вона закликала ці комітети розглянути питання фінансування каналу “Рада” і цих видатків без конкурсу.
Вона також принагідно нагадала, що ніколи раніше, до приходу спікера Верховної ради Руслана Стефанчука, канал “Рада” не залучав “продакшн до виробництва новин”. Депутатка пояснила, що задача каналу — висвітлення діяльності ВР і завжди це робилося силами самого колективу.
В кулуарах ВР в рідкісні пленарні дні блукає камера каналу Рада, записуючи слуг і ховаючись від “ЄС”. Позорище, навіть за часів Януковича і ПР такого не було, — додала Геращенко.
Раніше Ірина Геращенко заявила, що керівник телеканалу “Рада” отримує на місяць 94 тисячі гривень.
- Громадський український активіст Геннадій Друзенко заявив, що телеканал “Рада” у своєму репортажі навмисно приховав лого та напис “Перший добровольчий мобільний шпиталь ім. Миколи Пирогова” на футболках медиків, щоб “вдати, що на штабі працюють лише військові”.
- 21 грудня голова комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин повідомив, що має намір звернутися з запитами до Рахункової та Аудиторської палат стосовно ефективності використання коштів, котрі виділили з бюджету на телемарафон “Єдині новини UA разом”.
- Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк зазначив, що не бачить підстав для припинення телевізійного марафону “Єдині новини”, оскільки він створювався для транслювання повномасштабного вторгнення Росії, яке ще не припинилося.
- Очільник комітету Верховної Ради з питань свободи слова, нардеп Ярослав Юрчишин заявив, що не ініціюватиме закриття єдиного телемарафону. Водночас він вважає, що телемарафон може “не пережити” наступний рік, якщо не стане якіснішим.