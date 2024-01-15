Кожна хвилина трансляції каналу «Рада» коштує платникам податків 1 692 грн.

Телеканал Рада оголосив тендер на 105 млн грн для створення телевізійних програм з метою забезпечення “цілодобового інформаційного марафону” “Єдині новини #UAразом”. Переможця обрали без конкурсу.

Про це повідомляє Ярослав Железняк у Telegram.

Народний депутат Ярослав Железняк акцентував, що вже одразу і переможець без конкурсу знайшовся — компанія “Кінокіт”, повʼязана з колишнім замом голови ОП Кирилом Тимошенком.

Сто пʼять мільйонів грн…це 2/3 від бюджету каналу Ради… Там спеціально чи ні, був ломаний файл договору) Але ми ж давно тендери перевіряємо, — повідомив нардеп.

Файл відновили і виявилося, що кожна хвилина трансляції каналу “Ради” вартує платникам податків 1692 грн.

А таких буде 62 тисячі. Контракт був вже підписаний 2 січня…з боку Парламенту якийсь в.о. Петренко. Вважаю, що або фракції і президія одразу у понеділок викликає цього діяча для пояснення або такі ж самі несемо відповідальність за це, — наголосив Железняк.

Своєю чергою, співголова фракції “Євросолідарність” Ірина Геращенко зауважила, що бюджет каналу “Рада” 170 млн грн на рік.

Канал має свій слот в марафоні, де в основному піарить ОП за парламентські кошти. Дві третини бюджету без конкурсу забирає “Кінокіт” екс-заступника глави ОП Тимошенка. Тобто, Кирила номінально звільнили, але він в строю, продовжує впроваджувати політичну цензуру, бо на каналі “Рада” немає ніякого парламенту і опозиції. Як і в марафоні, на який іде 2 млрд грн, — обурилася нардепка.

Водночас Геращенко здивувала мовчазна позиція Комітету свободи слова і антикорупційного. Вона закликала ці комітети розглянути питання фінансування каналу “Рада” і цих видатків без конкурсу.

Вона також принагідно нагадала, що ніколи раніше, до приходу спікера Верховної ради Руслана Стефанчука, канал “Рада” не залучав “продакшн до виробництва новин”. Депутатка пояснила, що задача каналу — висвітлення діяльності ВР і завжди це робилося силами самого колективу.

В кулуарах ВР в рідкісні пленарні дні блукає камера каналу Рада, записуючи слуг і ховаючись від “ЄС”. Позорище, навіть за часів Януковича і ПР такого не було, — додала Геращенко.

Раніше Ірина Геращенко заявила, що керівник телеканалу “Рада” отримує на місяць 94 тисячі гривень.

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