Кризис вынуждает людей нести в ломбарды ювелирные изделия, электронику и другие вещи

Кризис из-за коронавируса нанес серьезный ущерб многим предприятиям, вызвав увольнения, увольнения и, в некоторых случаях, закрытие предприятий.

Учитывая, что пандемия привела к рекордно высокому уровню безработицы, можно было ожидать, что многие малообеспеченные граждане принесут в ломбарды свои ювелирные изделия, электронику и другие ценности в поисках наличных денег.

Ломбард выдает ссуды людям в обмен на личное имущество, которое будет храниться у кредитора до тех пор, пока оно не будет выкуплено в соответствии с согласованными условиями или пока не будет выполнен договор залога, подробное описание обычно доступно на сайте заведения. Обычно в таких финучреждениях, процентная ставка ниже чем у онлайн-кредиторов, за счет обеспеченности кредита залогом.

Объяснение кредита под залог

Обеспеченная ссуда — это деньги, которые вы занимаете и которые обеспечены активами, которыми вы владеете, обычно ценными вещами. Процентные ставки, как правило, ниже, чем по необеспеченным кредитам, но это может быть более рискованный вариант, поэтому важно понимать, как работают обеспеченные кредиты и что может произойти, если вы не сможете произвести платежи.

Обеспеченные кредиты часто используются для заимствования разных сумм денег. Название «обеспеченный» относится к тому факту, что кредитор потребует что-то в качестве обеспечения на случай, если вы не сможете вернуть ссуду. Обычно в ломбардах это ценные вещи: драгметаллы, техника, дорогая одежда, банки могут брать в залог дома и квартиры для больших сумм.

Обеспеченные ссуды менее рискованны для кредиторов, поэтому они обычно дешевле необеспеченных ссуд.

Плюсы

Как правило, вы будете платить более низкую процентную ставку, чем по индивидуальной ссуде, потому что ссуда обеспечивается под залог имущества.

Ваши выплаты обычно производятся ежемесячно. Однако сумма, которую вы платите каждый месяц, будет варьироваться, если процентная ставка не будет фиксированной.

Минусы

Заем предоставляется под залог имущества, поэтому вы можете потерять его, если не сможете погасить задолженность.

Некоторые ссуды имеют переменную процентную ставку, что означает, что ваши выплаты могут увеличиться. Убедитесь, что вы знаете, является ли ставка фиксированной или переменной.

Финансовые трудности

В течение нескольких месяцев украинцы почти не обедали в ресторанах и не ездили в отпуск. Не было никаких игр или концертов. Спортзал и другие абонементы в основном остаются замороженными.

Вынужденные из-за коронавируса перейти в режим карантина, люди приостановили крупные покупки и сократили свои расходы.

Банки и другие потребительские кредиторы все еще готовятся к финансовому стрессу в следующем году, поскольку миллионы людей остаются без работы, а восстановление рынка труда показывает признаки замедления. В Украине произошла третья волна коронавируса, и власти оказались не готовы к такому развитию событий. С весны число людей в стране, живущих в бедности, выросло на, хотя их финансовые проблемы часто не отражаются в данных о кредитах и ​​займах, потому что они находятся вне основного финансового потока. А более долгосрочные последствия, такие как стагнация заработной платы, сокращение предпринимательства и накопленная стоимость процентного долга, могут сохраняться на десятилетия.