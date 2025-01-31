Курс биткоина к доллару снова упал после объявления повышения тарифов Трампом

Недавние события на мировых рынках оказали значительное влияние на стоимость криптовалют, таких как Bitcoin, XRP и Dogecoin. В частности, подтверждение администрацией президента Дональда Трампа введения тарифов на импорт из Китая, Мексики и Канады привело к заметному снижению цен на эти цифровые активы.



В пятницу, после объявления о предстоящем введении тарифов, курс биткоина к доллару упал ниже $101,600, что составляет почти 3% снижения за день, достигнув отметки $102,060. Пресс-секретарь Белого дома, Каролин Левитт, сообщила, что будут введены 25% тарифы на импорт из Мексики и Канады, а для Китая — 10%. Эти меры вступят в силу после официального объявления в субботу.

Аналитики отмечают, что такие протекционистские меры могут оказывать косвенное давление на стоимость Bitcoin, способствуя укреплению доллара США в краткосрочной перспективе. Старший инвестиционный стратег Bitwise, Хуан Леон, подчеркнул, что “протекционистские тарифы, как правило, замедляют потоки капитала на рынках”, что может вызывать обеспокоенность инвесторов относительно ликвидности, направляемой в альтернативные инвестиции, такие как криптовалюты.

Кроме того, Федеральная резервная система США внимательно следит за возможными изменениями в торговой политике и их влиянием на инфляцию. На заседании в декабре представители ФРС выразили обеспокоенность тем, что достижение целевого уровня инфляции в 2% может стать более сложной задачей в свете потенциальных изменений в торговой политике под руководством нового президента.

Рынок криптовалют также отреагировал на другие экономические события. Ранее на этой неделе цена биткоина, XRP и других криптовалют резко снизились после того, как китайская компания DeepSeek объявила о создании открытой платформы искусственного интеллекта, якобы способной конкурировать с ChatGPT. Это событие вызвало снижение акций технологических компаний в США и усилило опасения относительно переоцененности технологического сектора.

В то же время, ожидания относительно политики Федеральной резервной системы также влияют на рынок криптовалют. Аналитики BitBank отмечают, что после инаугурации президента Трампа внимание рынка переключилось на данные по инфляции и занятости в США. Старший аналитик рынка BitBank, Юя Хасэгава, подчеркнул, что “экономические данные могут не благоприятствовать Bitcoin”, особенно если инфляция останется на высоком уровне, что может привести к сохранению высоких процентных ставок ФРС.

Несмотря на эти колебания, некоторые криптовалюты продемонстрировали значительный рост с начала года. XRP, например, увеличился более чем на 30%, а Solana — на 20%, что связано с оптимизмом инвесторов относительно второго срока президентства Дональда Трампа и ожиданиями более благоприятного регулирования криптовалютного сектора.

Однако, введение новых тарифов и связанные с этим экономические неопределенности могут оказывать давление на рынок криптовалют в краткосрочной перспективе. Инвесторы должны внимательно следить за развитием событий и учитывать возможные риски, связанные с изменениями в торговой политике и их влиянием на глобальные рынки.

Таким образом, текущая волатильность на рынке криптовалют обусловлена сочетанием факторов, включая изменения в торговой политике США, развитие технологий искусственного интеллекта в Китае и ожидания относительно будущей монетарной политики Федеральной резервной системы. Инвесторам рекомендуется проявлять осторожность и внимательно отслеживать экономические и политические события, способные повлиять на динамику цен на цифровые активы.